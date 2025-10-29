In Memoiren: Juan Carlos bestreitet Affäre mit Lady Diana

König Juan Carlos (87) sorgt mit seinen neuen Memoiren "Reconciliation", die am 5. November in Frankreich erscheinen, schon vor der Veröffentlichung für Aufsehen. In dem Buch spricht er unter anderem über die Gerüchte einer angeblichen Affäre mit Prinzessin Diana (†36). Diese weist der ehemalige Monarch entschieden zurück. Laut einem Vorabdruck bei The Telegraph beschreibt Juan Carlos die Prinzessin jedoch wenig schmeichelhaft als "kalt, wortkarg, distanziert, außer in der Nähe von Paparazzi". Die Gerüchte um die beiden entstanden, nachdem Diana und der damalige Prinz Charles (76) zwischen 1986 und 1988 dreimal auf Mallorca im Sommerurlaub bei der spanischen Königsfamilie zu Gast waren.

Die enge Begegnung auf Juan Carlos' Yacht "Fortuna" in Kombination mit den damals öffentlich bekannten Spannungen in Dianas Ehe befeuerten die Spekulationen über eine Liaison. Auch Dianas eigene Aussage, der spanische König sei "etwas zu aufmerksam" gewesen, wie der Autor Andrew Morton in seinem Buch "Ladies of Spain" beschreibt, trug zur Brisanz bei. Allerdings betonte Diana gegenüber Freunden eindeutig, dass "nichts passiert" sei. Juan Carlos, der seit fünf Jahren im Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebt, schreibt in seinen Memoiren, dass er mit dem Buch sowohl seine Regierungszeit als auch sein persönliches Leben aus seiner Sicht darstellen möchte.

Im Zusammenhang mit "Reconciliation" sind laut El Confidencial auch andere private Einblicke des einstigen Monarchen aufgetaucht. Schon zuvor hatte Juan Carlos Spannungen mit bestimmten Mitgliedern seiner Familie thematisiert. Sein distanziertes Verhältnis zu Schwiegertochter Königin Letizia (53), das durch anhaltende Meinungsverschiedenheiten geprägt sei, wurde von ihm etwa ebenfalls als Zeichen der komplizierten Familienbande genannt. Während Juan Carlos somit in seiner Autobiografie Klartext spricht, bleibt ihre tatsächliche Wirkung auf sein öffentliches und familiäres Ansehen abzuwarten. Die Memoiren könnten ein Schlüsseldokument zur Einschätzung seines umstrittenen Erbes werden.

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Charles, Prinzessin Diana, Prinz Harry und König Juan Carlos in Palma de Mallorca 1987

Anzeige Anzeige

Getty Images König Juan Carlos, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Königin Letizia, Tudela Filmfestival, 2025