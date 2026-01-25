Skandalroyal Ex-Prinz Andrew plant wohl Umzug in Nahen Osten

Andrew Mountbatten Windsor (65) steht offenbar vor dem nächsten großen Schritt: Der frühere Prinz soll Großbritannien verlassen und nach Bahrain ziehen – das behauptet der Biograf Andrew Lownie im Gespräch mit Page Six. Demnach könne der Royal schon bald auf der Insel im Persischen Golf untertauchen, fernab der britischen Presse und "mit viel Sonne", wie Andrew Lownie sagt. Bereits dort: König Juan Carlos (88) von Spanien, der 2020 wegen eigener Skandale in den Nahen Osten übersiedelte. Auslöser für Andrews möglichen Aufbruch ist der anhaltende Druck wegen seiner Verbindungen zu Jeffrey Epstein (†66) – und die drohende Räumung seines bisherigen Zuhauses Royal Lodge in Windsor Great Park bis zum 25. Januar. Zunächst soll er jedoch noch in ein Haus in Sandringham umziehen.

Andrew Lownie, Autor des Buchs "Entitled: The Rise and Fall of the House of York", rechnet damit, dass Andrew noch einige Tage in Großbritannien bleibt: Die Schießsaison laufe, "also dürfte er vorerst hier bleiben", sagte er zu Page Six. Die Times of London berichtete bereits über einen vorübergehenden Umzug nach Sandringham, dem Landsitz von König Charles III. (77). Zugleich deutet Andrew Lownie an, dass der Palast nicht die ganze Geschichte erzählen werde. Er behauptet, Andrew habe Zusicherungen erhalten, bei einem künftigen König William (43) nicht "unter den Bus geworfen" zu werden. Page Six verweist darauf, dass Prinz William seinen Onkel angeblich "verabscheut".

Im Schatten der Pläne steht auch Sarah Ferguson (66). Die Autorin und frühere "Duchess of York" nutzt ihren Titel nach dem Verlust von Andrews Ehrentiteln ebenfalls nicht mehr auf ihren Büchern – Kinderliteratur, Ratgeber und Werke zum Thema Gewicht. Ihr Name fiel mehrfach im Epstein-Komplex, da sie Geld von ihm geliehen haben soll und ihn in New York besuchte. Zudem verkaufte sie im vergangenen Jahr ein Stadthaus in Belgravia für mehrere Millionen Dollar. "Was ist mit diesen 3.407.445 Euro passiert?", fragte Andrew Lownie bei Page Six. "Gingen sie an die Mädchen, oder letztlich zurück an Sarah?" Gemeint sind Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35), die gemeinsamen Töchter des Paares. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgte zuletzt der gemeinsame Weihnachtsauftritt von Andrew und Sarah mit der königlichen Familie nach dem Gottesdienst, über den Andrew Lownie sagte: "Er erinnerte die Leute nur an die Yorks und verknüpfte sie mit der königlichen Familie."

Getty Images Andrew Mountbatten-Windsor, September 2025

Getty Images Prinz William und Prinz Andrew

Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025