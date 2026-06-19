Freiwilliger Exit: Bereut Bachelors-Yana ihre Entscheidung?

In Folge sieben von Die Bachelors erlebt Yana ein Flop-Date mit Sebastian Paul: Beide wirken distanziert und fühlen sich im romantischen Setting sichtlich unwohl. Danach zieht Yana Konsequenzen – sie verlässt die Show freiwillig. Im Interview mit Promiflash verrät die 32-Jährige, wie sie heute mit etwas Abstand über die Entscheidung denkt. "Wenn ich die Folgen heute anschaue, fühlt sich das alles ein bisschen surreal an. Irgendwie wie ein Fiebertraum. Manche Dinge wirken total nah und gleichzeitig auch wahnsinnig weit weg. Meinen freiwilligen Exit bereue ich aber überhaupt nicht", meint Yana und betont, es habe sich in dem Moment sehr richtig angefühlt.

Auch wenn Yanas Entscheidung für die Zuschauer überraschend kam, war sie wohlüberlegt: "Es gab Gründe, warum ich gegangen bin, und ich bin ein großer Bauchmensch. Wenn man merkt, dass sich die Gefühle nicht so entwickeln, wie man es sich erhofft hat, dann ist es manchmal einfach der richtige Moment, loszulassen." Sie habe schon länger das Gefühl gehabt, den Vorsprung ihrer Konkurrentin Nadja nicht mehr einholen zu können. "Mir war eigentlich schon nach dem Geburtstags-Date klar, dass das schwer zu toppen wird. Wenn dann jemand da ist, der einem in so einem Moment besonders guttut, entsteht automatisch eine besondere Verbindung. Deshalb hatte ich nach dem Date schon das Gefühl, dass da zwischen den beiden etwas entstanden ist, das nur schwer einzuholen sein würde", gesteht die Berlinerin im Gespräch mit Promiflash.

Sebastians Auftreten in dieser Folge sorgte aber auch abseits des ernüchternden Dates für Aufsehen. Der Bachelor weigerte sich in der Nacht der Rosen, eine Entscheidung zu treffen und eine weitere Dame nach Hause zu schicken. "Ich kann heute Abend keine Rosen verteilen, weil ich mich dafür noch nicht bereit fühle", erklärte er vor den Kandidatinnen. Daraufhin wurden die Frauen von der Produktion kurzerhand aus der Villa geschickt, während Sebastian seine Gedanken ordnen wollte. Der Verdacht liegt nun nahe, dass er seine Reise in der Show wegen seiner starken Gefühle für Nadja frühzeitig beenden könnte.

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Yana, Marketing Managerin aus Berlin

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RTL Yana und Sebastian Paul bei "Die Bachelors" 2026

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

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