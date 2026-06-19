Jerry Hall verrät: So läuft Patchwork-Leben mit Mick Jagger

Jerry Hall (69) hat sich in einem seltenen Interview über ihr Verhältnis zu Ex-Mann Mick Jagger (82) geäußert – und dabei überraschend Einblicke in ihr gemeinsames Familienleben gewährt. In der Juli-Ausgabe der British Vogue, die jetzt erschienen ist, sprach die Schauspielerin offen darüber, wie der Rockstar die Rolle des Großvaters in ihrer bunten Patchworkfamilie ausfüllt. Für Jerry gibt es dabei offenbar wenig zu meckern: "Er kommt hier oft vorbei, zum Sonntagsessen, er und Mel und ihr Sohn Dev", erzählte sie dem Magazin über Micks Verlobte Melanie Hamrick (38) und den gemeinsamen Sohn Deveraux.

Mick sei ein "großartiger Diplomat", wenn es ums Großelternsein in ihrer ungewöhnlichen Familienstruktur gehe, so Jerry weiter. "Alle Kinder lieben sich. Alle Mütter der Kinder lieben sich. Es ist einfach seltsam, oder? Hat sich eben so ergeben." Auch über Gerüchte rund um ihr Verhältnis zu ihrem Ex sprach sie offen: "Zeitungen erfinden ständig Geschichten. Er und ich verstehen uns wirklich gut. Ich kann nur nette Dinge über ihn denken." Gleichzeitig betonte sie, dass nicht alle Ex-Paare so miteinander umgehen könnten – aber "wenn man Kinder mit jemandem hat, ist es wichtig, befreundet zu bleiben".

Auch Weihnachten zeigte sich, wie entspannt das Verhältnis in der Patchworkfamilie ist. Vor sechs Monaten feierte Mick in London seine glamouröse Weihnachtsparty in den Roof Gardens. Und mittendrin: Melanie und Jerry. Die beiden waren unter den Gästen. Jerry postete danach sogar auf Instagram ein Foto von der Feier und schrieb: "Auf Mick und Mels Weihnachtsfeier!"

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REX FEATURES LTD. / ActionPress Mick Jagger und seine Ex-Frau Jerry Hall

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Getty Images Mick Jagger and Melanie bei der New York City Ballet Spring Gala 2026 in New York

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Getty Images Jerry Hall 2019