Mick Jagger feiert Weihnachtsparty mit Ex-Frau und Verlobter

Mick Jagger (82) lud am Wochenende zu seiner jährlichen glamourösen Weihnachtsparty in London ein und bewies dabei, wie harmonisch sein privates Leben verlaufen kann. In den legendären Roof Gardens verwandelte der Musiker die Location in ein winterliches Wunderland. Aufsehen erregte besonders, dass sowohl seine Verlobte Melanie Hamrick (38) als auch seine Ex-Frau Jerry Hall (69) unter den Gästen waren. Melanie, Mutter seines jüngsten Sohnes Deveraux, erschien strahlend in einem smaragdgrünen Kleid, während die frühere Supermodel-Ikone Jerry in einem eleganten schwarzen Anzug für Bewunderung sorgte. Jerry teilte später auf Instagram eine Momentaufnahme der Feier: "Auf Mick und Mels Weihnachtsfeier!", schrieb sie unter ein Foto, das sie zwischen ihrer Patentochter Mary Charteris und ihrer Schwiegertochter Anouk Jagger zeigte.

Die Party, die reichlich Champagner, festliche Dekoration und bekannte Gesichter bot, zeigte, wie gut sich Mick und seine verschiedenen Familienzweige verstehen. Gemeinsam mit Melanie und Jerry mischte sich der Sänger unter die Gäste, ohne dass ein Hauch von Spannungen spürbar war, wie Daily Mail berichtet. Besonders Jerry, die zwischen 1990 und 1999 mit Mick verheiratet war, kam ganz in ihrem Element daher und schien den Abend mit ihrer Familie sichtlich zu genießen. Auch Gary Kemp, Musiker der Band Spandau Ballet und ein enger Freund Micks, zählte zur illustren Gästeliste und schwärmte online von der gelungenen Veranstaltung: "Großartige Nacht", kommentierte er mit einem Herz-Emoji.

Dass sich Mick auch abseits der Bühne bestens als Gastgeber macht, ist längst bekannt. Der Sänger, der insgesamt acht Kinder hat, darunter vier mit Jerry, hat über die Jahre eine Tradition um seine Weihnachtsfeiern aufgebaut. Während seiner Rock'n'Roll-Karriere durch Disziplin geprägt, schätzt der Musiker zu den Feiertagen eher die geselligen Momente. Umsorgt von seiner Familie und Freunden tauschte der 82-Jährige festliche Grüße aus und genoss sichtbar die Gesellschaft der Menschen, die ihm nahe stehen. Seine Beziehung mit Melanie, die seit 2014 besteht und nach der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes 2016 mit einer Verlobung gekrönt wurde, verleiht seinem Leben offensichtlich eine zusätzliche warme Note – vor allem in der Weihnachtszeit.

Anzeige Anzeige

REX FEATURES LTD. / ActionPress Mick Jagger und seine Ex-Frau Jerry Hall

Anzeige Anzeige

Instagram / jerryfayehall Anouk Jagger und Jerry Hall, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / melhamrick Familienfoto zum 9. Geburtstag von Mick Jaggers Sohn Deveraux.