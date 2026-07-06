Mick Jagger über einfache Zusammenarbeit mit Paul McCartney

Die Rolling Stones bringen am 10. Juli ihr neues Album "Foreign Tongues" heraus – und für einen der Tracks konnte niemand Geringeres als Paul McCartney (84) gewonnen werden. Die Musiklegende hört man auf dem Song "Covered In You" am Bass, und Mick Jagger (82) schwärmt nun gegenüber NME davon, wie reibungslos die gemeinsame Studioarbeit verlaufen ist. "Es war sehr einfach", erzählt der 82-jährige Sänger und betonte: "Ich kenne Paul natürlich schon seit Ewigkeiten. Er ist kein Fremder, aber er hat noch nie zuvor mit uns Bass gespielt. Das ist schon eine andere Sache, weißt du?"

Dass die Zusammenarbeit so glatt lief, war anfangs nicht selbstverständlich – denn "Covered In You" ist ein Punktrack mit verzerrtem Bass, schlicht und ohne viel Schnickschnack. Jagger schildert, dass er Produzent Andrew Watt (35) zunächst fragte: "Wird er darauf abfahren? Denn es ist ein Punkstück, und ich will übersteuerten Bass. Es soll einfach sein, kein großes Herumexperimentieren." Doch alle Zweifel waren schnell vom Tisch. "Paul lieferte genau das, was gebraucht wurde, in ungefähr zehn Minuten", so Jagger. Die Aufnahme entstand in derselben Studiosession wie "Bite My Head Off" vom Album "Hackney Diamonds" (2023). Während dieser Song seinen Platz auf dem Album fand, wurde der neue Titel zunächst zurückgehalten und erst für das kommende Album aufgehoben. Auch Paul selbst schwärmte zuletzt gegenüber NME von der Erfahrung: "Man fängt an zu spielen, und dann denke ich: 'Ich spiele mit den Stones!' Das war schon aufregend. Da war Mick, da war Keith Richards, da war Ronnie Wood!"

Die Verbindung zwischen den beiden Ikonen reicht weit zurück. McCartney schrieb gemeinsam mit John Lennon (†40) bereits 1963 den Rolling-Stones-Song "I Wanna Be Your Man" – einer der ganz frühen Klassiker der Band. Umgekehrt sang Mick Jagger 1967 Backing-Vocals beim Beatles-Song "Baby, You're a Rich Man". Auf dem neuen Album "Foreign Tongues" sind neben McCartney auch weitere prominente Gäste zu hören: Robert Smith von The Cure sowie Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers und Steve Winwood haben ebenfalls mitgewirkt.

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Getty Images Mick Jagger, Mitglied der Band Rolling Stones

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Getty Images Sir Paul McCartney auf seiner "Got Back"-Tour im Allianz Parque in São Paulo, Oktober 2024

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Getty Images The Rolling Stones