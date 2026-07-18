Mick Jagger wurde einst nach kurzer Affäre geghostet

Mick Jagger (82) ist nicht nur einer der bekanntesten Rockstars der Welt – er kennt auch das Gefühl, nach einer kurzen Affäre plötzlich kein Lebenszeichen mehr von einer Frau zu bekommen. Im Video-Podcast "Zane Lowe Interview" sprach der 82-Jährige offen darüber, dass er selbst schon Opfer des Dating-Phänomens Ghosting geworden ist. Anlass für das Geständnis war sein neues Lied "Back in Your Life", eine Ballade, die genau dieses Erlebnis zum Thema hat. "Es ist die klassische Geschichte: Man lernt eine Frau kennen, hat eine kurze Affäre mit ihr und dann ghostet sie dich", erklärte er. Auf die Frage, ob er dabei aus eigener Erfahrung spreche, antwortete der Sänger schlicht: "Na klar!"

Als sein Gesprächspartner ungläubig nachfragte, wer ihn denn überhaupt ghosten würde, blieb Mick trocken: "Das kommt vor." Der Song "Back in Your Life" erscheint auf dem neuen Rolling-Stones-Album "Foreign Tongues". Geschrieben hat er die Ballade gemeinsam mit seinem Bandkollegen Keith Richards (82) und Produzent Andrew Watt (35), so Kurier.

Mick ist seit Jahrzehnten eine der schillerndsten Persönlichkeiten der Musikgeschichte – und auch sein Liebesleben sorgte immer wieder für Schlagzeilen. Der Sänger war unter anderem mit Supermodel Jerry Hall (70) liiert, mit der er vier Kinder großzog, bevor die beiden sich trennten. Insgesamt ist Mick Vater von acht Kindern. Seit einigen Jahren ist er mit der Tänzerin Melanie Hamrick (39) zusammen, mit der er einen gemeinsamen Sohn hat.

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Getty Images Mick Jagger, Sänger

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Getty Images Ronnie Wood, Steve Jordan, Mick Jagger und Keith Richards von The Rolling Stones, Juli 2024

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Getty Images Bei der New York City Ballet Spring Gala: Mick Jagger und Melanie Hamrick