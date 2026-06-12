Nach Kuss: Das erhofft sich Bachelor Tim von übrigen Frauen

Bei Die Bachelors geht es für Tim Reitz bereits romantisch zur Sache: Der Rosenkavalier tauschte in der laufenden Staffel schon den ersten Kuss mit Kandidatin Kim aus – und legte damit natürlich auch den Grundstein für mögliche Spannungen unter den übrigen Frauen. Doch wie sollten die anderen Kandidatinnen seiner Meinung nach damit umgehen? Im Gespräch mit Promiflash spricht Tim offen darüber, wie er auf mögliche Eifersucht reagiert und was er sich von den Frauen in einer solchen Situation wünscht. "Ich würde das in dieser Situation gar nicht unbedingt Eifersucht nennen. Für mich gibt es einen Unterschied zwischen grundsätzlichem Misstrauen und einer emotionalen Reaktion auf eine Situation. Misstrauische Eifersucht, also ständige Zweifel oder Kontrolle, finde ich schwierig. Davon kann hier aber keine Rede sein", erklärt er.

Enttäuschung oder der Wunsch nach Nähe und Bestätigung seien hingegen völlig menschlich und nachvollziehbar: "Entscheidend ist für mich, wie man damit umgeht." Was er sich von den Frauen wünsche? "Ich finde es attraktiv, wenn jemand seine Gefühle wahrnimmt, aber trotzdem bei sich bleibt und nicht anfängt, sich mit anderen zu vergleichen", betont der Geschäftsführer eines Personaldienstleisters. Gleichzeitig stellt er klar, dass er Küsse nicht leichtfertig verteilt: "Für mich ist ein Kuss definitiv etwas Besonderes. Natürlich kann ein Kuss zeigen, ob eine gewisse Chemie da ist, aber ich küsse niemanden nur, um etwas auszuprobieren. Dafür ist mir das Thema zu persönlich. Wenn es passiert, dann weil ich in dem Moment wirklich etwas fühle und nicht, weil ich eine Liste abhaken möchte."

Der Kuss mit Kim hatte für Tim allerdings nicht nur mit der romantischen Stimmung beim Date zu tun. Gegenüber Promiflash verriet er, dass er an diesem Tag ohnehin emotional gewesen sei, da er zuvor seine Schwester getroffen hatte. Dazu kamen das vertraute Gespräch mit Kim und die besondere Atmosphäre vor Ort. "Der erste Kuss ist ein Moment, der oft zeigt, ob aus einer Anziehung und guten Gesprächen mehr entstehen kann. Für mich hat er sich sehr natürlich angefühlt", erklärte der TV-Junggeselle. Trotzdem will Tim daraus noch keine Favoritin ableiten: "Ich glaube, viele messen dem ersten Kuss eine große Bedeutung bei. Für mich sagt er aber noch nichts darüber aus, wie sich die gesamte Reise entwickelt. Gefühle entstehen unterschiedlich schnell und jede Verbindung hat ihr eigenes Tempo."

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RTL Tim Reitz bei "Die Bachelors" 2026

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RTL Bachelor Tim Reitz mit seiner Schwester Lena

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