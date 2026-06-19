"One sided Beef": Spricht Christian Wolf hier über Ex Toni?

Christian Wolf (31) meldet sich erneut zu Wort – und lässt dabei wieder einmal Raum für Spekulationen. In einem neuen TikTok-Video spricht der Unternehmer und Socialmediastar über einen einseitigen Konflikt und scheinbar ungelöste alte Wunden. Namen nennt er dabei zwar nicht, doch seine Community ist sich einig: Die Worte dürften sich an seine Ex-Partnerin Antonia Elena (33) richten. Das Verhältnis zwischen den beiden ist seit einiger Zeit angespannt, und immer wieder kochen die Spannungen im Netz hoch.

In dem Clip beschreibt Christian das Gefühl, wenn man selbst mit einem Kapitel abgeschlossen hat, die andere Person aber offenbar nicht. "Ein ganz komisches Gefühl ist, wenn man merkt, dass man sich aus dem Leben einer Person rausgezogen hat, aus welchen Gründen auch immer, und für einen die Sache eigentlich beendet ist, weil man einfach mit Sachen abgeschlossen hat. Aber dann merkt man, dass quasi man selbst noch eine total große Rolle im Leben der Person spielt und man quasi mitkriegt, wie die Person hinter dem Rücken so die ganze Zeit über einen redet", sagt er in dem Video. Besonders das Konzept des sogenannten "One sided Beef" – also eines einseitigen Streits – habe er lange nicht verstanden. Jetzt schon: "Das Leben ist nicht so deep. Wir sind alle Affen auf einem fliegenden Stein. Wenn jemand nicht in deinem Leben sein will, dann ist es okay, so lass es einfach gut sein." Die Energie, jemandem aktiv zu schaden, der einfach nur seine Ruhe wolle, könne er nicht nachvollziehen: "Ich hab da schon wieder Sachen mitbekommen, wo ich mir denke, so warum, einfach nur warum?"

Der Konflikt zwischen Christian und Antonia schwelt bereits seit Längerem. Zuletzt hatte der zweifache Vater auf Instagram mit einem längeren Statement für Aufsehen gesorgt, in dem er andeutete, die Influencerin könnte bei seinem Unternehmen More Nutrition rausfliegen. Auch damals nannte er keine Namen – die Fans zogen ihre Schlüsse trotzdem.

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ActionPress Christian Wolf, Unternehmer

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Privatmaterial Christian Wolf und Antonia Elena

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IMAGO / BOBO Christian Wolf bei der The Founder Summit 2025 im April

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