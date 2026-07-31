Antonia Elena findet Schwangerschaftsfragen unangebracht

Antonia Elena (33) spricht auf Instagram jetzt Klartext und richtet sich mit einer wichtigen Botschaft an ihre Fans. Die Influencerin, die bereits Mama von Sohn Noah ist, bekam nach einem Story-Bild mehrere Nachrichten zu einem vermeintlichen Babybauch. Einige Follower fragten sie direkt, ob sie schwanger sei, andere gratulierten ihr sogar schon. Darauf reagierte Antonia deutlich und machte öffentlich, dass sie solche Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft als unangebracht empfindet. Mit ihrem Video wollte sie erklären, warum genau solche Fragen für viele Frauen ein sensibles und sehr privates Thema sind.

In ihrer Instagram-Story stellte Antonia klar, dass sie niemandem böse sei und wisse, dass die Nachrichten nur nett gemeint gewesen seien. Trotzdem betonte sie, dass Nachfragen zu einer Schwangerschaft "extrem privat und sensibel" seien. Sie erklärte, dass niemand von außen wissen könne, was eine Frau gerade durchmache. Dahinter könnten ein unerfüllter Kinderwunsch, ein schmerzhafter Verlust oder auch einfach ein ganz normaler Körper nach dem Essen, nach Alkohol oder während der Periode stecken. Genau deshalb könnten solche Kommentare schnell verletzend sein und Betroffene triggern. Ihr Wunsch an ihre Community ist deshalb eindeutig: Solche Fragen sollten am besten gar nicht erst gestellt werden, denn wenn jemand eine Schwangerschaft teilen möchte, dann tut die Person das von selbst.

Antonia lässt ihre Community immer wieder an ihrem Leben teilhaben und zeigt in den sozialen Netzwerken auch private Momente. Zuletzt sprach sie dort etwa offen über ihr Liebesglück mit Fabian Müller, mit dem sie seit einiger Zeit zusammen ist. Umso bewusster wirkt nun ihr Appell, bei intimen Themen Grenzen zu respektieren. Gerade weil sie ihren Alltag oft nahbar mit ihren Followern teilt, macht die Social-Media-Bekanntheit jetzt deutlich, dass Offenheit im Netz nicht automatisch bedeutet, dass jeder Bereich ihres Körpers oder ihrer Familienplanung kommentiert werden sollte.

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Imago Antonia Elena auf der FIBO in Köln, April 2026

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Instagram / antoniaelena.official Influencerin Antonia Hemmer und ihr Partner Fabian

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

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