Vermutung bestätigt: Sarah-Jane Wollny leidet an Lipödem

Sarah-Jane Wollny (27) hat eine neue gesundheitliche Herausforderung zu meistern: Die Tochter von Silvia Wollny (61) wurde mit einem Lipödem diagnostiziert. Die Reality-TV-Bekanntheit ging nach einer Gewichtszunahme mit einer Vorahnung zum Arzt – dennoch hat sie die fachliche Einschätzung des Mediziners kalt erwischt. "Mit dieser Diagnose habe ich wirklich nicht gerechnet", gesteht Sarah-Jane auf Instagram. Sie sei eher davon ausgegangen, dass der Arzt ihr lediglich eine entsprechende Veranlagung attestieren oder ihr erklären würde, dass sie zu viele Süßigkeiten esse.

Nun steht die 27-Jährige vor einer Diagnose, die sie sichtlich mitnimmt – und sucht den Rückhalt ihrer Familie. "Ich bin auch ein bisschen überfordert", gibt Sarah-Jane offen zu. Um die Gedanken zu sortieren und einen klaren Kopf zu bekommen, habe sie die Nähe zu ihren Liebsten gesucht. Ihre Familie helfe ihr dabei, mit der Situation umzugehen. Ein Lipödem ist eine chronische, meist fortschreitende Fettverteilungsstörung, die fast nur bei Frauen auftritt. Charakteristisch sind symmetrische Fettdepots an Beinen und Armen, die mit Schmerzen einhergehen und nicht durch eine Diät abgebaut werden können.

Sarah-Jane thematisiert ihren Körper und ihr Gewicht regelmäßig in den sozialen Medien. Die ehemalige Temptation Island VIP-Kandidatin hatte zuvor extrem abgenommen – von 127 Kilogramm Körpergewicht ging sie runter auf rund 80. Zuletzt bewegte sich die Zahl auf der Waage allerdings wieder nach oben, was Sarah-Jane an sich zweifeln ließ. "Ich habe mich so krass dafür geschämt, deshalb wollte ich euch das erst nicht sagen", gab sie ihren Fans auf Instagram gegenüber zu.

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Imago Sarah-Jane Wollny, September 2025

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, April 2026

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, 2025