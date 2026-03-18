Sarah-Jane Wollnys DomRep-Urlaub war "ein Griff ins Klo"

Sarah-Jane Wollny (27) ist vor wenigen Tagen aus ihrem Urlaub in der Dominikanischen Republik zurückgekehrt – doch die erhoffte Erholung im Luxushotel blieb aus. In einer Instagram-Fragerunde schilderte die Reality-Bekanntheit ihren Followern nun ausführlich, was während der Reise schiefgelaufen ist. Die 27-Jährige machte deutlich, dass sie froh sei, das Hotel verlassen zu haben und wieder in Deutschland zu sein: "Die Mitarbeiter sind sehr aufdringlich, man fühlt sich als Frau sehr unwohl dort", berichtete sie. Die Wollny-Tochter könne das Hotel "absolut nicht empfehlen", da es dem Preis in keiner Weise gerecht werde.

Die Liste der Probleme war damit jedoch noch längst nicht abgeschlossen. Sarah-Jane kritisierte, dass das Resort nicht verlassen werden könne, da es in der Gegend "zu gefährlich" sei. Auch die Zustände im Hotel selbst ließen zu wünschen übrig: Das Essen sei immer kalt gewesen, während sie auf ihrem Zimmer Schimmel und einen modrigen Geruch festgestellt habe. Weder Service noch Sauberkeit entsprachen dem, was sie von einem teuren Luxushotel erwartet hatte. Besonders enttäuschend war für die TV-Bekanntheit, dass das Hotel eigentlich als Partylocation angepriesen wurde: "Dort ist nichts los. Auf dem Gelände sind zwei Clubs, diese sind aber geschlossen. [Es gibt] keine Pool- oder Beach-Partys", warnte die Influencerin ihre Fans laut Tag24.

Auf Instagram teilt Sarah-Jane regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit ihrer großen Community. Dabei geht es oft auch um private Themen: Erst kürzlich wollte ein Follower in ihrer Fragerunde wissen, ob die Influencerin gerade verliebt ist oder vielleicht sogar einen neuen Partner an ihrer Seite hat. Die Spekulationen räumte Sarah-Jane jedoch direkt aus und antwortete mit einem einfachen: "Nein." Auch ihr Fazit zur Reise in die Karibik fiel eindeutig aus: "Es war ein Griff ins Klo", resümierte sie die Erfahrung, die eigentlich erholsame Tage unter Palmen hätte bringen sollen.

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Influencerin

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Realitystar

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny im Juni 2025

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