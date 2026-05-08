Aus diesem Grund zieht sich Sarah-Jane Wollny online zurück

Sarah-Jane Wollny (27) meldet sich nach einer Instagram-Pause jetzt bei ihren Followern zurück. In einer neuen Story erklärt die Reality-TV-Bekanntheit, warum es auf ihrem Account zuletzt deutlich ruhiger geworden ist. Der Grund liegt vor allem in ihrem Alltag als Pflegekraft, der sie aktuell stark fordert. Durch eine Umstellung an ihrer Arbeitsstelle habe sich ihr Tagesablauf grundlegend verändert. Sarah-Jane betont, dass sie deshalb bei Storys, Posts und persönlichen Einblicken bewusst kürzertreten müsse. "Priorität ist der Job in der Pflege", stellt sie unmissverständlich klar.

Neben dem zeitlichen Aufwand nennt Sarah-Jane noch einen weiteren Grund für ihre Zurückhaltung. Auch der sensible Umgang mit Informationen aus dem Pflegebereich falle ihr nicht leicht: "Ich tue mir schwer, euch Dinge zu erzählen, weil ich für mich selber immer abschätzen muss, was kann ich erzählen, was kann ich nicht erzählen", erklärt sie ihren Followern auf Instagram. Gerade in diesem Berufsfeld sei das ein "schmaler Grat", den man nicht überschreiten dürfe, weil ein falsches Wort "einem das Genick brechen kann". Deshalb teilt die Wollny-Tochter nur dann Einblicke in ihren Alltag, wenn sie gerade etwas freie Zeit hat.

Zusätzlich zu den beruflichen Herausforderungen kämpft Sarah-Jane derzeit auch mit gesundheitlichen Problemen. Bei der 27-Jährigen wurde zuletzt ein Lipödem diagnostiziert – eine chronische Erkrankung, die mit Schmerzen und Einschränkungen im Alltag verbunden sein kann. Die Diagnose hatte sie bereits selbst vermutet und deshalb einen Arzt aufgesucht. Trotzdem zeigte sie sich vom tatsächlichen Befund überrumpelt: "Ich bin auch ein bisschen überfordert", gab Sarah-Jane kürzlich auf Instagram zu. Ihre Fans müssen sich daher wohl vorerst mit weniger Updates zufriedengeben.

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, September 2025

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Joyn Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother" 2025

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, Realitystar