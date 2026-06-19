"Zum Kotzen": Anne Wünsche gibt Update zu ihrem Liebesleben

Seit dem vergangenen Sommer ist Anne Wünsche (34) wieder Single – und sie macht keinen Hehl daraus, wie sie das Thema Dating gerade empfindet. Die Influencerin und Realitystar meldete sich jetzt auf Instagram mit einem ehrlichen Update zu ihrem Liebesleben und fasste ihre aktuelle Einstellung in deutliche Worte: Dating sei für sie im Moment schlicht "zum Kotzen". Anne hatte sich im August 2025 während eines Familienurlaubs in Barcelona von ihrem langjährigen Partner Karim El Kammouchi (37) getrennt, dem Vater ihres jüngsten Kindes. Seitdem ist sie offiziell wieder auf sich allein gestellt.

Trotz der ernüchternden Bilanz auf dem Liebesmarkt gibt es für Anne auch positive Neuigkeiten. Die dreifache Mutter ist mittlerweile nach Mallorca gezogen und hat sich dort gemeinsam mit ihren Kindern gut eingelebt. Auf der Baleareninsel scheint sie ihren Alltag zunehmend in den Griff zu bekommen – und dieser soll bald noch etwas leichter werden: Anne kündigte an, dass sie demnächst eine neue Nanny an ihrer Seite haben wird.

Den Schritt nach Mallorca hatte Anne bewusst gewählt, allerdings mit einer besonderen Familienkonstellation: Während ihre Tochter Miley mit auf die Insel kam, blieben ihr jüngster Sohn Sávio und Tochter Juna in Deutschland. Den Umzug mit dem kleinen Sávio zu besprechen, war dabei keine leichte Aufgabe – doch Anne und ihr Ex Karim haben die Situation gemeinsam geregelt. Die beiden trafen sich laut Anne mehrfach, um ihre Sorgen offen anzusprechen und eine Lösung zu finden, die für beide passt.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Januar 2026

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin