Anne Wünsches Mallorca-Umzug: So hat sie es Sávio erklärt

Anne Wünsche (34) hat eine große Entscheidung getroffen: Die Influencerin ist nach Mallorca gezogen – allerdings nicht mit allen drei Kindern. Mit auf die Baleareninsel kommt nur Tochter Miley, während Sohn Sávio (3) und Tochter Juna in Deutschland bleiben. Im Promiflash-Interview erzählt Anne, wie sie den besonderen Umzug vor allem ihrem dreijährigen Sávio erklärt hat und wie sie es gemeinsam mit dessen Papa Karim El Kammouchi (37) geschafft hat, eine Lösung zu finden. "Ganz ohne Stress oder Krieg. Karim und ich haben uns öfter in einem Café getroffen und all unsere Sorgen offen angesprochen, bis wir eine Lösung gefunden haben, mit der wir beide zufrieden sind", verrät sie.

Herausgekommen ist das Zwei-Wochen-Wechselmodell: Sávio verbringt im Wechsel jeweils zwei Wochen bei seiner Mama auf Mallorca und zwei Wochen bei seinem Papa in Deutschland. "Natürlich hätte ich gerne, dass Sávio bei mir lebt – Karim ist aber ein wirklich toller Papa und war auch nach der Trennung oft an Sávios Seite. Diese Bindung möchte ich keinesfalls kaputt machen, also ist das Zwei-Wochen-zwei-Wochen-Modell für uns aktuell das beste", stellt die Dreifach-Mama gegenüber Promiflash klar. Wichtig sei ihnen vor allem, flexibel zu bleiben: Wenn sie merken würden, dass es für den Kleinen zu viel wird, wollen sie das Modell anpassen.

Für den Dreijährigen soll sich die neue Situation trotz der Distanz möglichst positiv anfühlen. Laut Anne freut sich ihr Sohn sehr auf seine Zeit auf Mallorca, wo er bereits Freunde hat und mit seiner Mama den neuen Alltag entdecken kann. Gleichzeitig liebt der Junge die Tage mit seinem Papa, der viel mit ihm unternimmt und so für schöne Erlebnisse in Deutschland sorgt. Schon zuvor hatte Anne offen erzählt, dass sie sich zu Beginn Gedanken über die langen Phasen ohne ihren Sohn gemacht hatte und sich langsam in das Wechselmodell einfinden musste. Die Influencerin betont inzwischen ein respektvolles Miteinander mit den Vätern ihrer Kinder, damit sich alle Kinder gut aufgehoben fühlen – ob auf der Sonneninsel oder in der Heimat.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Kids

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihr Sohn Sávio im Dezember 2024