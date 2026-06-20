Anne Wünsche chartert Luxus-Yacht für heiße OF-Aufnahmen

Anne Wünsche (34) hat sich für ihren neuesten OnlyFans-Dreh nun eine ganz besondere Kulisse ausgesucht. Die Influencerin charterte auf Mallorca die Luxus-Yacht "PAPAMARES", die stolze 24 Meter lang ist und zu den exklusivsten Yachten der Insel zählen soll. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, die Promiflash vorliegt, ließ sich die dreifache Mutter den Tag auf dem Meer rund 6.000 Euro kosten. Für Anne war das jedoch eine Investition, die sich schnell ausgezahlt habe: "Die Ausgaben waren nach nicht einmal 24 Stunden wieder drin. Ich verdiene mindestens 5.000 Euro durch einen OnlyFans-Post, und ich habe ja noch mehr Seiten als nur diese", erklärte sie offen.

Auch über die Produktion der Inhalte sprach Anne ganz unverblümt. Ursprünglich habe sie geplant, deutlich mehr Aufnahmen direkt an Deck zu machen. Ganz wohl fühle sie sich dabei allerdings nicht. "Weil man nie alleine auf einem Boot ist. Da sind mindestens noch zwei Leute von der Crew, die sich um uns und das Boot kümmern", erklärte sie. "Man möchte denen kein unangenehmes Gefühl geben – also mache ich meistens alles unten in einer Kajüte." Laut Anne seien sowohl die Besitzer als auch die Crew darüber informiert gewesen, wofür die Yacht genutzt werden sollte: "Sie waren eigentlich ziemlich entspannt, was das angeht, und super freundlich." Viele der entstandenen Aufnahmen seien letztlich vor allem für ihre Social-Media-Kanäle gedacht gewesen, um neue Abonnenten auf ihre Plattformen aufmerksam zu machen.

Für Anne war der luxuriöse Ausflug kein einmaliges Erlebnis. Sie verriet, dass sie bereits in Dubai und auf Mallorca Zeit auf Yachten verbracht habe und die besondere Atmosphäre auf dem Wasser liebe. Dabei gehe es ihr nach eigenen Angaben weniger um Luxus oder Statussymbole als um das Gefühl, sich solche Erlebnisse aus eigener Kraft ermöglichen zu können: "Manchmal muss ich mich selbst kneifen, dass das kleine Mädchen aus Cottbus, ohne Ausbildung, es bis hierher geschafft hat." Die Influencerin betonte außerdem, dass sie ihr Geld lieber in besondere Erfahrungen investiere als in Designer-Handtaschen oder teure Kleidung. Und eines scheint bereits festzustehen: Beim nächsten Abenteuer darf es für Anne offenbar noch eine Nummer größer werden.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Bekanntheit

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026