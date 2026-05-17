Henning droht, über sie auszupacken: Hat Anne Wünsche Angst?

Zwischen Anne Wünsche (34) und ihrem Ex Henning Merten (36) ist ein heftiger Streit entbrannt – und der wurde vor wenigen Wochen öffentlich im Netz ausgetragen. Der Auslöser: Tochter Juna wird künftig nicht mit Anne nach Mallorca auswandern, sondern in der Nähe von Berlin bei Henning leben. Beide Seiten teilten daraufhin zahlreiche Statements und Vorwürfe im Netz. Besonders brisant: Henning drohte dabei, über Anne auszupacken. Im Promiflash-Interview bezieht die Influencerin nun klar Stellung dazu.

Anne lässt sich von der Drohung offenbar nicht einschüchtern. "Er kann auspacken, was er will. Ich habe keine Angst vor seinen Vorwürfen. Ich bin keinesfalls perfekt und habe oft aus Wut und starker Verletzung gehandelt – ich denke, das ist menschlich in mancher Situation. Fakt ist: Ich habe versucht, mein Bestes in der Rolle als Mama, Papa und Unternehmerin zu geben. Soll er also den Finger auf mich zeigen, während drei Finger auf ihn zeigen, der nicht da war", erklärt sie gegenüber Promiflash. Die Influencerin nimmt sich dabei selbst nicht aus der Kritik, verteidigt ihr Handeln aber zugleich als nachvollziehbar.

Anne war nach Mallorca ausgewandert und lebt dort gemeinsam mit ihrer Tochter Miley. Juna und ihr Sohn Sávio sind hingegen in Deutschland geblieben – bei ihren jeweiligen Vätern. Die räumliche Trennung von ihren Kindern belastet Anne nach eigenen Aussagen sehr. Sie sieht die beiden zwar noch regelmäßig, die Distanz und die öffentliche Kritik daran zehren aber an ihr. Juna ist die gemeinsame Tochter von Anne und Henning, die sich als Paar bereits vor einigen Jahren getrennt hatten.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / henning.merten, Instagram / anne_wuensche Henning Merten und Anne Wünsche

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre drei Kinder, Dezember 2025