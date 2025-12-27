Winterlich: Holly Ramsay und Adam Peaty haben geheiratet

Holly Ramsay und Adam Peaty (31) haben sich in Bath das Jawort gegeben – mitten im festlichen Trubel rund um die historische Bath Abbey. Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen: Geführt von ihrem Vater Gordon Ramsay (59) schritt die Braut durch die jubelnde Menge, bevor sie in der Abtei verschwand. Unter einem langen, bestickten Spitzenumhang blieb ihr Brautkleid fast vollständig verborgen, nur ein Hauch von welligem Saum und langer Schleppe blitzte hervor. Während Sicherheitskräfte den Weg freimachten, winkte Gordon den Schaulustigen zu und wünschte ihnen ein gut gelauntes "Merry Christmas", bevor er seine Tochter in Richtung Altar begleitete, wo Adam bereits in schwarzem Anzug und Fliege auf sie wartete.

Passend zum weihnachtlichen Motto setzten Hollys Mutter Tana Ramsay (50), ihre Schwester Tilly und die weiteren Brautjungfern farbige Akzente: In sattem Rot und tiefem Grün, mit weißen Blumen in der Hand, zogen sie kurz vor der Braut in die Abbey ein und wurden von den wartenden Fans mit Kameras begleitet. Unter den Gästen zeigten sich auch die engen Familienfreunde Victoria (51) und David Beckham (50) mit ihren Kindern Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14), die sich allesamt im Smoking oder in eleganten bodenlangen Roben präsentierten. Nur Brooklyn (26), ein enger Kindheitsfreund der Braut, fehlte – er blieb dem Fest mit Ankündigung fern.

Die Hochzeit hatte zuvor monatelang für Schlagzeilen gesorgt: Im Mittelpunkt standen intensive Familienkonflikte. Adams Mutter fühlte sich von den Feierlichkeiten ausgeschlossen und sprach in einem Interview schlecht über die Familie der Braut. Zwischen Adam und seinem Bruder entflammte daraufhin ein Streit, der mit einer Verhaftung endete. Adams Familie, darunter seine Eltern, blieb dem Anlass aufgrund des Streits fern. Sein Sprössling George aus einer früheren Beziehung durfte hingegen dabei sein und begleitete den Olympiasieger in die geschichtsträchtige Kirche.

Instagram / hollyramsayy Holly Ramsay und Adam Peaty

Getty Images Gordon Ramsay und seine Tochter Holly Ramsay im September 2017

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024