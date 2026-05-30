Lena stärkt Julian Nagelsmann vor der WM den Rücken

Kurz vor dem Start der Fußball-WM hat der Deutsche Fußball-Bund laut RTL eine besondere Aktion ins Leben gerufen: In emotionalen Instagram-Videos wurden alle Mitglieder des deutschen Teams vorgestellt – darunter auch Bundestrainer Julian Nagelsmann (38). Den wohl persönlichsten Moment lieferte dabei seine Ehefrau Lena Wurzenberger. Mit einem herzlichen "Hi Schatz" wandte sie sich direkt an Julian und wünschte ihm für das Turnier "ganz, ganz viel Glück". Als besondere Botschaft gab sie ihm einen seiner eigenen Leitsätze mit auf den Weg: "Mut ist ein Anagramm von Glück." Die Worte sind untermalt von ruhiger Musik und Bildern aus seiner Jugend – ein stiller, aber eindrucksvoller Rahmen für eine sehr persönliche Nachricht.

Doch dabei blieb es nicht. Lena richtete sich in dem Clip nicht nur an Julian als Trainer, sondern ganz klar als Ehefrau an ihren Mann. "Jetzt habt ganz viel Spaß, genießt jeden Moment und wir stehen alle hinter euch", schloss sie ihre Botschaft ab. Noch rührender wurde der Clip, als auch Julians Kinder zu Wort kamen. Für sie ist der Bundestrainer vor allem eines: Papa. Seit Mittwoch bereitet sich die Nationalmannschaft in Herzogenaurach auf die WM vor, die in rund drei Wochen in den USA, Kanada und Mexiko beginnt.

Julian und Lena sind seit dem Sommer 2022 ein Paar und inzwischen verheiratet. Gemeinsam sorgte das Ehepaar zuletzt beim RTL-Spendenmarathon für herzliche Momente vor der Kamera. Für die Nationalmannschaft selbst war zuletzt die Kadernominierung ein großes Thema: 26 Spieler stehen auf Julians Liste für das Turnier – darunter allein sieben Akteure des FC Bayern München.

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Imago Beim RTL-Spendenmarathon 2025: Julian Nagelsmann mit Freundin Lena Wurzenberger in den EMG Studios, Hürth

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Getty Images Lena Wurzenberger und Julian Nagelsmann im Juni 2024

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Getty Images Julian Nagelsmann spricht bei der Kaderbekanntgabe der DFB-Elf für die WM 2026 in Frankfurt am Main