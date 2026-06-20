Megan Trainors Mann Daryl Sabara trauert um seinen Vater

Kurz nach seinem 34. Geburtstag hat Daryl Sabara (34) eine traurige Nachricht mit der Welt geteilt: Am Freitag verkündete der Schauspieler auf Instagram den Tod seines Vaters Roland – nur zwei Tage vor dem US-amerikanischen Vatertag. Neben einem gemeinsamen Selfie schrieb er: "Mein Vater, Roland Sabara, ist letzte Nacht gestorben. Wir haben uns nur ein paar Mal gesehen, und ich werde diese Erinnerungen für immer in meinem Herzen tragen. Ich weiß, dass er sein Bestes getan hat, und ich weiß, dass er jetzt an einem besseren Ort ist."

Der "Spy Kids"-Star wuchs ohne seinen Vater auf. Roland verließ die Familie, als Daryl gerade einmal ein Jahr alt war. Von seiner Mutter Sandra großgezogen, sprach er gegenüber dem Magazin People offen darüber, wie sehr ihn das geprägt hat. Umso bedeutsamer sei für ihn die eigene Vaterschaft: "Ich hatte keinen Vater. Mein Vater verließ unsere Familie, als ich eins war. Vater zu werden hat mir daher diese existenzielle Erfahrung geschenkt, der Vater werden zu können, den ich mir immer gewünscht habe."

Mit seiner Frau, Popsängerin Meghan Trainor (32), hat Daryl drei Kinder: die Söhne Riley und Barry sowie Töchterchen Mikey Moon, das im Januar 2026 per Leihmutterschaft zur Welt kam. Das Paar heiratete 2018. Dass sie als Eltern junger Kinder auch mal an ihre Grenzen stoßen, verschwieg Meghan nicht. In einem Interview mit Us Weekly verriet sie, dass die beiden Eheberatung in Anspruch genommen hätten. Ihr Fazit fiel aber positiv aus: "Unsere Beziehung ist jetzt so gut, dass ich es jedem empfehle."

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Instagram / darylsabara Daryl Sabara mit seinem Vater Roland Sabara

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Instagram / darylsabara Meghan Trainor mit ihren zwei Söhnen und der Tochter

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