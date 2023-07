Süß: Meghan Trainors Sohn Riley lernt kleinen Bruder kennen!

Das sind wertvolle Erinnerungen! Die Sängerin Meghan Trainor (29) ist für Hits wie "All About That Bass" bekannt. Privat hat sie ihr Glück in Ehemann Daryl Sabara (31) gefunden, dem sie vor wenigen Tagen einen zweiten Sohn schenkte. Mit der Geburt des kleinen Barry Bruce wurde der zweijährige Riley zum großen Bruder. Nun teilt Meghan entzückende Aufnahmen im Netz, die das Kennenlernen ihrer Jungs zeigen!

Auf TikTok postet die stolze Mama private Videoaufnahmen und gewährt Fans einen Einblick in ihr Familienglück. In dem Clip ist Riley dabei zu sehen, wie er zum ersten Mal auf seinen kleinen Bruder trifft. Während Papa Daryl den Neugeborenen auf dem Arm hält, versucht der zweijährige Rotschopf sogar, seinen Bruder selbst zu halten. Auf weiteren Aufnahmen sieht man ihn über der Babywippe stehen und den Familienzuwachs bewundern. Meghan kommentiert den Clip mit den Worten: "Riley ist so zärtlich, süß und absolut verliebt in seinen neuen besten Freund."

Die Sängerin hatte die Geburt ihres zweiten Sohnes vor wenigen Tagen auf Instagram bekannt gegeben. Unter ein Foto, das sie kuschelnd mit ihrem Baby zeigt, schrieb Meghan: "Am ersten Juli (dem siebten Jahrestag unseres ersten Dates) haben wir Barry Bruce Trainor auf der Welt begrüßt." Der Junge soll wie sein Bruder Riley per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sein.

Anzeige

TiKTok Barry Trainor und sein großer Bruder Riley

Anzeige

TiKTok Daryl Sabara mit seinen Söhnen Barry und Riley im Juli 2023

Anzeige

TiKTok Riley und sein Bruder Barry, Söhne von Meghan Trainor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de