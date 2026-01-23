So machen sich Meghan Trainors Söhne als große Brüder

Meghan Trainor (32) und Ehemann Daryl Sabara (33) haben am 18. Januar ihre Tochter Mikey Moon begrüßt – zur Welt gebracht von einer Leihmutter in den USA. Kurz darauf erzählte Meghan dem Magazin People, wie es zu Hause weitergeht: mit wem, wann, wo und wie. Die Sängerin schwärmt von ihren Söhnen Riley und Barry, die ihre neue Rolle als große Brüder schon jetzt mit Herz und Hingabe leben. "Sie sind außer sich vor Freude. Riley nimmt seine 'großer Bruder'-Rolle sehr ernst und Barry ist einfach so sanft und neugierig mit ihr", sagte Meghan. Besonders rührend: Die Brüder durften sogar bei der Namenswahl mitreden.

Mehr Details verriet die Musikerin im Gespräch mit People: Riley bekam ausgedruckte Fotos, um sie in der Schule herumzuzeigen. "Er hätte nicht aufgeregter sein können", erzählte die dreifache Mama. Auf Instagram teilte das Paar emotionale Aufnahmen aus dem Krankenhaus, auf denen Meghan ihre Tochter auf der Brust hält und die Jungs ihre Schwester zum ersten Mal treffen. In der Bildunterschrift dankte sie der "unglaublichen" Leihmutter sowie den Ärztinnen, Ärzten und Teams, die die Familienplanung möglich gemacht haben. Der Beitrag wurde von Fans und prominenten Freunden, darunter Moderatorin Hoda Kotb, mit herzlichen Glückwünschen überhäuft.

Warum eine Leihmutter? Auch dazu fand Meghan klare Worte. Nach "endlosen Gesprächen" mit Medizinerinnen und Medizinern sei dies der sicherste Weg gewesen, die Familie zu vergrößern, erklärte die "All About That Bass"-Sängerin. Sie betonte, dass Leihmutterschaft "eine weitere schöne Möglichkeit" sei, eine Familie zu gründen. Persönlich zeigt sich die Musikerin seit Jahren als Familienmensch: Schon nach der Geburt von Riley sprach sie offen darüber, wie sehr sie die gemeinsamen Rituale mit Daryl liebt, vom Zubettbringen bis zu den kleinen Alltagsmomenten. Jetzt wächst diese Routine mit Baby Mikey weiter – mit zwei stolzen großen Brüdern, die ihr Schwesterchen vom ersten Tag an in ihre Mitte genommen haben.

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Meghan Trainor, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / meghantrainor Meghan Trainors Söhne mit ihrer kleinen Schwester

Anzeige Anzeige

Imago Daryl Sabara und Meghan Trainor bei der Baby2Baby Gala 2025 im Pacific Design Center in West Hollywood