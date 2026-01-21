Meghan Trainor und Daryl Sabara begrüßen ihr drittes Kind

Die Familie von Meghan Trainor (32) und ihrem Ehemann Daryl Sabara (33) wächst. Auf Instagram überrascht der Popstar seine Fans mit einem süßen Instagram-Post, in dem er der Welt sein drittes Kind vorstellt. "Unser kleines Mädchen Mikey Moon Trainor hat es endlich dank unserer Superheldin-Leihmutter auf die Welt geschafft", schreibt sie zu niedlichen Aufnahmen aus dem Krankenhaus. Darauf ist zu sehen, wie sie selbst das Neugeborene überglücklich im Arm hält, aber auch ihre beiden Söhne, die freudestrahlend ihre neue kleine Schwester betrachten.

"Wir sind überglücklich verliebt in dieses kostbare Mädchen. Riley und Barry sind so aufgeregt – sie durften sogar ihren zweiten Vornamen aussuchen. Jetzt genießen wir erst einmal unsere Familienzeit", schreibt die Sängerin weiter und drückt ihre Dankbarkeit aus: "Wir sind allen Ärzten, Krankenschwestern und Teams, die diesen Traum möglich gemacht haben, für immer dankbar. Wir haben unendlich viele Gespräche mit unseren Ärzten während dieser Reise geführt, und das war der sicherste Weg für uns, unsere Familie weiter wachsen zu lassen." Näher erläutert sie die Gründe, sich für eine Leihmutter entschieden zu haben, nicht.

Ihre beiden Söhne hatte die 32-Jährige selbst ausgetragen. Riley kam im Februar 2021 zur Welt, Barry wurde im Juli 2023 geboren. Danach sprach sie offen darüber, dass sie sich noch sehr über ein Mädchen freuen würde. In den vergangenen zwei Jahren machte die "All About That Bass"-Interpretin vor allem mit ihrer körperlichen Veränderung Schlagzeilen: Mithilfe eines Abnehmmedikaments verlor sie sichtbar einige Kilos. Wegen ihres neuen Looks musste sie aber auch einiges an Kritik einstecken.

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor mit ihrer Tochter, Januar 2025

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor mit ihrem Mann Daryl Sabara und ihrer Tochter

Instagram / meghantrainor Meghan Trainors Söhne mit ihrer kleinen Schwester

