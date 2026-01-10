Meghan Trainors Ehemann äußert sich zum Ashley-Tisdale-Drama

Daryl Sabara (33), Ehemann von Sängerin Meghan Trainor (32), hat sich nun erstmals zu dem jüngsten Drama um Ashley Tisdale (40) geäußert. In einem Gespräch mit TMZ betonte der Schauspieler, dass es keinerlei Spannungen gebe: "Hier gibt es kein Drama, ich versuche nur, die Kinder glücklich zu machen." Außerdem stellte Daryl klar, dass er Ashley, mit der seine Frau zeitweise in einer Müttergruppe war, nur Gutes wünsche: "Ich weiß nicht wirklich, was los ist, aber ich hoffe, es geht ihr gut", fügte er laut US Weekly hinzu.

Die Diskussion war entbrannt, nachdem Ashley in einem sehr persönlichen Text für The Cut ihre frühere Mütterrunde als "toxisch" bezeichnete und ihren Ausstieg ankündigte. Konkrete Namen nannte sie dabei jedoch nicht. In der Vergangenheit dokumentierte sie jedoch Spieltreffen mit Meghan, Mandy Moore (41) und Hilary Duff (38), sodass Fans die Beteiligten schnell ausmachten. Meghan selbst reagierte auf die Vorwürfe nun in einem TikTok-Clip, untermalt mit ihrem Song "Still Don’t Care" und versehen mit den Worten: "Ich, wie ich von dem angeblichen Drama in der Müttergruppe erfahre."

Neben Daryl meldete sich auch Hilary Duffs Ehemann Matthew Koma (38) auf Instagram zu Wort. In seiner Story verspottete der Musiker die Situation und kritisierte Ashley scharf: "Wenn man die selbstverliebteste, taktloseste Person auf Erden ist, neigen andere Mütter dazu, ihre Aufmerksamkeit auf ihre eigentlichen Kleinkinder zu richten." Schauspielerin Becca Tobin (39) stellte sich stattdessen auf Ashleys Seite und kommentierte Matthews Beitrag nur mit: "Igitt". Nun bleibt abzuwarten, ob sich die Gruppe wieder versöhnen wird oder ob die Freundschaft zwischen den Müttern endgültig zerbrochen ist.

Getty Images Meghan Trainor und Daryl Sabara bei der "The Paper" Premiere in Los Angeles

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit Ehemann Christopher French und den Töchtern Jupiter und Emerson.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und Matthew Koma mit ihren Kindern