Nach sieben Jahren: Meghan Trainor geht wieder auf Tournee

Bald ist es so weit! Am 7. Juni startet Meghan Trainors (30) "The Timeless"-Tournee. Damit kehrt die Sängerin nach ganzen sieben Jahren zurück auf die große Bühne. Jedoch nicht alleine: Die "All About That Bass"-Interpretin macht ihre Tour zur Familienangelegenheit und bringt ihren Ehemann Daryl Sabara (31) und ihren Bruder Ryan Trainor mit! Im Interview mit Entertainment Tonight zeigt sich das Dreiergespann voller Vorfreude. Besonders Daryl scheint bei dem Gedanken ganz emotional zu werden. "Bei deiner letzten Tournee waren wir nur Verliebte. Sieben Jahre später nehmen wir unsere zwei gemeinsamen Kinder mit. Das ist faszinierend", schwärmt der "Spy Kids"-Star.

Doch wieso wartete die Sängerin so viele Jahre, um wieder auf Tour zu gehen? Offenbar waren Meghans kleine Kinder Riley (3) und Barry ein großer Faktor. "Ich habe mich endlich von meinem zweiten Kaiserschnitt erholt, meine beiden Kinder können schon fast ganz laufen, na ja, Barry arbeitet am Laufen, aber ich denke, er ist in einer guten Position, um zu reisen." Auch das aktuelle Album liege ihr ganz besonders am Herzen: "Es ist mein liebstes Album, was ich je gemacht habe, und ich bin am stolzesten darauf, und ich denke, es verdient eine Tournee!"

Auch Ryan freut sich wohl schon riesig auf die bevorstehenden Konzerte. Der Podcaster bringt schon Tour-Erfahrung mit, denn bereits vor sieben Jahren begleitete er seine Schwester. Doch in diesem Jahr sei alles anders! Stolz erklärt der 31-Jährige im Interview: "Ich bin so aufgeregt, es dieses Mal nüchtern zu erleben. Ich kann mich nicht an die letzte Tour erinnern, also wird das großartig für mich sein!" Auch Meghan scheint unheimlich stolz auf ihren Bruder zu sein. "Juhu. Herzlichen Glückwunsch zu drei Jahren Nüchternheit, Ryan", freut sich die Musikerin für ihren Bruder.

Getty Images Daryl Sabara und Meghan Trainor bei der "Star Wars: The Rise of Skywalker"-Premiere 2019

Getty Images Ryan und Meghan Trainor im April 2024

