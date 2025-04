Meghan Trainor gesteht, Abnehm-Medikament genutzt zu haben

Meghan Trainor (31) und ihr Ehemann Daryl Sabara (32) haben endlich verraten, was wirklich hinter ihrem großen Gewichtsverlust steckt: Nach einigen halbherzigen Erklärungsversuchen – man habe sich durch neue Ansätze wie Krafttraining das Traumgewicht erkämpft – gestand die Sängerin jetzt, dafür doch ein Medikament genutzt zu haben. Genau genommen handle es sich dabei um Mounjaro, welches wie auch Ozempic eigentlich zur Behandlung von Diabetes Typ zwei verwendet wird. Das verriet Meghan jetzt nach Wochen heftiger Spekulationen in ihrem Podcast "Workin' On It", in dem sie mit ihrem Partner regelmäßig über ihre gemeinsame Abnehmreise spricht. Die Musikerin betonte, dass ihnen das Mittel zwar dabei helfe, weniger hungrig zu sein, sie aber weiterhin großen Wert auf eine ausgewogene Ernährung und Sport legen würden.

In ihrem Podcast erläuterten Meghan und Daryl, dass sie lediglich die niedrigste Dosis des Medikaments verwenden und dabei stets unter ärztlicher Aufsicht stehen würden. Für das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, sei die Entscheidung Teil einer größeren Umstellung ihres Lebensstils gewesen. Kleine Tricks wie das Essen von kleineren Portionen oder gezielte Krafttrainingsprogramme seien dabei ebenso wichtig wie die medikamentöse Unterstützung, erklärte die Sängerin. Besonders nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes hätten sich beide vorgenommen, nicht nur für die Kinder, sondern auch für sich selbst gesünder zu leben. Meghan nannte die Veränderung eine große Herausforderung, die sie inzwischen jedoch mit Stolz gemeistert habe.

Die körperliche Transformation der "All About That Bass"-Interpretin ist bei Weitem kein neues Gesprächsthema. Bereits bei den Billboard Women in Music Awards 2025 hatte Meghan mit ihrer erschlankten Figur für Aufsehen gesorgt und betont, dass sie bei ihrem Training in der Vergangenheit lediglich einige Fehler gemacht habe, die sie inzwischen hätte beheben können. Ein weiteres Thema, das die 31-Jährige kürzlich anging, waren ihre Brüste – diese hätten der Sängerin zufolge massiv unter ihren beiden Schwangerschaften und dem Stillen ihrer Söhne Riley und Barry gelitten. Nach der operativen Straffung erklärte Meghan gegenüber People: "Ich habe mich noch nie so wohl in meinem Körper gefühlt." Ob sie sich nach dem Medikamentengeständnis jetzt auch emotional etwas erleichtert fühlt, bleibt bisher Spekulation.

ActionPress Daryl Sabara und Meghan Trainor in Sydney

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor mit Ehemann Daryl Sabara und Sohn Riley

