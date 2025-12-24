Meghan Trainor plaudert über Sexleben und Daryls "Problem"

Meghan Trainor (32) zeigt sich so offen wie selten zuvor. Anlässlich ihres Geburtstags am 22. Dezember und ihres siebten Hochzeitstags spricht die "All About That Bass"-Sängerin überraschend ehrlich über ihr Liebesleben. In ihrem Podcast "Workin’ On It" sowie im Gespräch mit E! News gewährt sie sehr private Einblicke in ihre Ehe mit Daryl Sabara (33). Dabei geht es um intime Details, die für Gesprächsstoff sorgen – von einem gemeinsamen Besuch im Sexshop bis hin zu offenen Schlafzimmer-Beichten. Selbst ihr Zuhause sorgt für Schmunzeln, denn das Paar verfügt über ein Badezimmer mit zwei Toiletten. Seit 2016 ist Meghan mit dem "Spy Kids"-Star verheiratet, gemeinsam haben sie zwei Söhne.

Mehrfach machte die Musikerin deutlich, wie anders sich diese Beziehung für sie anfühlt. "Dieses kitschige Ding, das alle sagen: 'Wenn du es weißt, dann weißt du es'", sagte Meghan 2018 gegenüber E! News. "Wir wussten beide, 'Das ist verrückt'." Ungewöhnlich sind bei dem Paar nicht nur Dates im Sexshop, sondern auch ihre sehr freie Art zu reden. 2023 verriet die Sängerin im Podcast etwa, dass sie sich manchmal wünschte, Daryl wäre im Schritt "kleiner", weil Geschlechtsverkehr für sie zu einem "Albtraum" geworden sei. Die Situation sei so extrem gewesen, erzählte sie weiter, dass sie beim Versuch, ihr jüngstes Kind zu bekommen, nach dem Sex ihren Beckenbereich kühlen musste. "An einem Punkt fragte ich: 'Ist er ganz drin?'", verriet Meghan in "Workin' On It", "und er so: 'Nur die Spitze'."

Abseits aller Schlagzeilen präsentieren sich Meghan Trainor und Daryl Sabara als echtes Dreamteam. Im Alltag wirken die beiden nahezu unzertrennlich, was die Sängerin selbst immer wieder liebevoll betont. Mit einem Augenzwinkern beschreibt Meghan sich selbst auch als "Seestern", wenn es darum geht, Dinge gemeinsam einfach durchzuziehen. Ihr Humor und ihre Offenheit ziehen sich durch Interviews und Podcast-Folgen und kommen bei den Fans bestens an. Ob Einblicke in ihr Familienleben, kleine Rituale oder interne Witze – all das macht deutlich, wie viel Nähe, Vertrautheit und echtes Teamwork in der Beziehung der beiden steckt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Meghan Trainor und Daryl Sabara bei der "The Paper" Premiere in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Daryl Sabara und Meghan Trainor, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Imago Daryl Sabara und Meghan Trainor bei der Baby2Baby Gala 2025 im Pacific Design Center in West Hollywood