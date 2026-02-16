Neuer dicker Klunker: Meghan Trainors Ringfoto verwirrt Fans

Meghan Trainor (32) sorgt am Valentinstag mit einem einzigen Detail für kollektives Stirnrunzeln bei ihren Fans: Die Sängerin teilte am 14. Februar auf Instagram eine ganze Bilderstrecke ihres Familienglücks – inklusive ihrer neugeborenen Tochter Mikey Moon – und streckte auf einem Foto demonstrativ ihre Hand in die Kamera: Am Ringfinger funkelt ein neuer, imposanter Klunker, Meghan lächelt verliebt neben ihrem Mann Daryl Sabara (33). Weil die beiden längst verheiratet sind und 2019 im Garten ihres Hauses in Los Angeles Ja gesagt haben, rätseln Follower unter dem Post, was es mit dem Schmuckstück auf sich hat. Denn eine Erklärung lieferte die Musikerin nicht.

In den Kommentaren unter den Bildern ging es heiß her. "Ich dachte, sie sind die ganze Zeit schon verheiratet", schrieb ein User verwundert, ein anderer fragte: "Waren sie nicht schon längst verheiratet, es gibt doch Fotos von der Hochzeit?" Viele vermuten, dass Meghan und Daryl ihren Ehering einfach aufgewertet oder mit einem neuen Ring ergänzt haben. Neben der funkelnden Nahaufnahme zeigt der Post weitere intime Momente: Daryl sitzt in Mikeys Bettchen, umringt von den Söhnen Riley und Barry, die offenbar ganz in ihrer neuen Geschwisterrolle aufgehen. Auf einem anderen Foto ist eine selbstgebastelte Valentinstagskarte von Barry zu sehen, die den Familienmoment noch persönlicher macht und den Fokus weg vom Rätselraten um den Ring hin zu den liebevollen kleinen Gesten der Kinder lenkt.

Privat befindet sich die Musikerin ohnehin mitten in einem emotionalen neuen Kapitel. Meghan und Daryl sind seit 2016 ein Paar. Ein Jahr später folgte die Verlobung an Meghans Geburtstag, dann die Hochzeit im eigenen Garten – ein Datum, das die Sängerin gleich doppelt feiert. Nach den beiden Söhnen Riley und Barry machte Tochter Mikey Moon das Familienglück perfekt. Zur Welt kam sie mithilfe einer Leihmutter, nachdem Ärzte dem Paar dazu geraten hatten. "Es war nicht unsere erste Wahl, aber wir haben endlos mit unseren Ärzten über diese Reise gesprochen, und dies war der sicherste Weg, unsere Familie weiter zu vergrößern", erklärte Meghan gegenüber People.

Imago Daryl Sabara und Meghan Trainor bei der Baby2Baby Gala 2025 im Pacific Design Center in West Hollywood

Instagram / meghantrainor Daryl Sabara und Meghan Trainor, Februar 2026

Instagram / meghantrainor Meghan Trainors Söhne mit ihrer kleinen Schwester