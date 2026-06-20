Sie ist Mama: So empfand Franzi Bachelor Sebastians Reaktion

Als Nachrückerin zog Franzi in die Villa von Die Bachelors ein – und behielt zunächst ein wichtiges Detail für sich: Daheim wartet ihr kleiner Sohn auf sie. Erst in der siebten Folge der Show entschied sie sich, Bachelor Sebastian Paul in ihr Geheimnis einzuweihen. Der Bachelor reagierte offen und grundsätzlich positiv, gab aber auch zu, dass er sich in Neuland befinde. Noch nie habe er zuvor eine Frau mit Kind gedatet und wisse nicht genau, wie sich das auf eine mögliche Beziehung auswirken würde. Gegenüber Promiflash schildert Franzi nun, wie sie diesen Moment erlebt hat.

Sebastians Reaktion konnte Franzi grundsätzlich verstehen, war aber dennoch ein wenig überrascht. "Ich konnte seine Reaktion grundsätzlich nachvollziehen, denn jeder Mensch darf für sich entscheiden, welche Art von Beziehung er sich vorstellen kann. Gleichzeitig war ich etwas überrascht, weil für mich auch klar ist: Wenn man sich auf dieses Format einlässt, muss man eigentlich damit rechnen, dass ganz unterschiedliche Frauen teilnehmen können – auch Frauen, die bereits Kinder haben", erklärte sie gegenüber Promiflash. Dass sie das Thema vorher lange für sich behalten hatte, lag auch an einer gewissen Angst vor Ablehnung: "Nicht, weil ich mich für mein Leben oder meinen Sohn schäme – ganz im Gegenteil. Aber ich weiß, dass nicht jeder damit umgehen kann oder sich eine Beziehung mit einer Mutter vorstellen kann. Deshalb war ich vorsichtig."

Franzi machte im Gespräch auch deutlich, was sie sich von einem Partner an ihrer Seite wünscht: "Ich wünsche mir keinen Vaterersatz für meinen Sohn. Ich wünsche mir jemanden, der mich als Frau und als Mutter akzeptiert, der meine Lebensrealität versteht und meinen Sohn respektiert. Für mich ist es eine Stärke, Verantwortung zu übernehmen und sein Kind liebevoll großzuziehen." Franzi war in einer ohnehin turbulenten Folge mit ihrer Enthüllung nicht allein – denn ausgerechnet in Folge sieben weigerte sich Sebastian, Rosen zu verteilen. "Ich habe einfach ganz viele Fragezeichen in meinem Kopf und muss mir noch mal über ganz viele Sachen klar werden", begründete er damals seinen ungewöhnlichen Schritt.

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Franzi

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Franzi

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

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