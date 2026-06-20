"The Boroughs" von Duffer-Brüdern nach Staffel 1 abgesetzt

Netflix hat die Sci-Fi-Serie "The Boroughs" nach nur einer Staffel abgesetzt. Das berichtet das US-Branchenblatt Deadline. Dabei hatte es intern bereits Gespräche über eine Verlängerung gegeben – sogar ein Writers Room für eine zweite Staffel soll schon eingerichtet gewesen sein. Zeitweise soll sogar über eine Doppelverlängerung mit einer zweiten und dritten Staffel in einem Zug gesprochen worden sein. Produziert wurde die Serie von den Brüdern Matt und Ross Duffer (42), die als Schöpfer des Welterfolgs Stranger Things bekannt sind. Mit an Bord waren prominente Namen wie Alfred Molina (73), Geena Davis (70), Alfre Woodard, Denis O'Hare, Clarke Peters und Bill Pullman (72).

Dass "The Boroughs" trotz einer 96-prozentigen Kritikerwertung auf der Plattform Rotten Tomatoes und solider Publikumszustimmung scheitert, macht das Aus umso bemerkenswerter. Die Abrufzahlen fielen jedoch deutlich schwächer aus. Am Eröffnungswochenende startete die Serie mit 5,6 Millionen Aufrufen – für eine aufwendig produzierte Produktion mit Star-Besetzung ein überschaubares Ergebnis. In der ersten vollen Woche stieg der Wert zwar auf 9,5 Millionen, brach danach jedoch auf 3,7 Millionen ein. Für Netflix ein klares Signal, dass kein nennenswertes Wachstumspotenzial mehr vorhanden war. Hinzu kamen hohe Produktionskosten durch die hochkarätige Besetzung.

Im Mittelpunkt der Serie steht Sam Cooper, der in eine idyllisch wirkende Seniorensiedlung zieht und sich dort eher wie in einem Gefängnis fühlt. Eine unheimliche Begegnung in der Nacht lässt ihn ahnen, dass hinter der gepflegten Fassade etwas Bedrohliches lauert, das von den Verantwortlichen als Spinnereien eines verwirrten alten Mannes abgetan wird. Unterstützung findet er bei einer Gruppe ebenfalls älterer Rebellen. Für die Duffer Brüder ist die Absetzung ein weiterer Rückschlag: Auch ihre andere Netflix-Produktion, die Miniserie "Something Very Bad Is Going to Happen", wird nicht fortgesetzt.

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Getty Images Matt Duffer und Ross Duffer beim Netflix-Event zu "Stranger Things" im Tudum Theater in Los Angeles, 13. November 2022

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Netflix Alfred Molina als Sam und Denis O'Hare als Wally in der Netflix-Serie "The Boroughs"

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Imago Geena Davis als Renee in der Netflix-Serie "The Boroughs"