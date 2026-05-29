Netflix-Hype: Diese Serie soll "Stranger Things" übertreffen

Seit dem 21. Mai ist die neue Netflix-Serie "The Boroughs" verfügbar – und sie sorgt bereits kurz nach ihrem Release für ordentlich Aufsehen. Schon am Tag nach dem Start schaffte es die Mystery-Show auf Platz drei der Netflix-Charts in Deutschland. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes kommt die Serie bei den Kritikern auf beeindruckende 94 Prozent Zustimmung, das Publikum gibt immerhin starke 85 Prozent. Damit übertrifft "The Boroughs" aktuell sogar die Werte von Stranger Things, das auf 90 beziehungsweise 83 Prozent kommt.

Kein Wunder, dass viele Fans an "Stranger Things" erinnert werden: Hinter "The Boroughs" stecken als Produzenten nämlich die Duffer-Brüder Matt und Ross Duffer (42), die auch "Stranger Things" erschaffen haben. Auch inhaltlich gibt es übernatürliche Parallelen: Die Serie spielt in einem Altersheim im US-Bundesstaat New Mexico, wo sechs Bewohner bemerken, dass seltsame Dinge um sie herum passieren, wie das Nachrichtenportal watson berichtet. Unheimliche Gestalten tauchen auf, Uhren stehen plötzlich still und die Zeit scheint aus den Fugen zu geraten. Kritiker loben besonders das ungewöhnliche Setting und die frische Perspektive, die ältere Hauptfiguren in den Mittelpunkt stellt.

Auf Rotten Tomatoes schwärmt ein Zuschauer: "Eine sehr charmante Serie! Sie besitzt den typischen 'Stranger Things'-Charme, wirkt dabei aber gleichzeitig völlig anders." Gleichzeitig warnt der Fan: "Im Gegensatz zu 'Stranger Things' dezimiert sich der Cast hier extrem schnell." Alle acht Folgen der ersten Staffel stehen ab sofort bei Netflix zum Abruf bereit. Ob es eine Fortsetzung geben wird, ist bislang nicht offiziell bestätigt.

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Netflix Nell Fisher als Holly Wheeler in der fünften Staffel "Stranger Things"

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Imago Geena Davis als Renee in der Netflix-Serie "The Boroughs"

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Getty Images Matt Duffer und Ross Duffer beim Netflix-Event zu "Stranger Things" im Tudum Theater in Los Angeles, 13. November 2022