"Stranger Things"-Macher kündigen neue Mystery-Serie an

Die Fans der Erfolgsserie Stranger Things bekommen schneller Nachschub, als viele erwartet haben: Matt und Ross Duffer (41) bringen mit "The Boroughs" schon 2026 eine neue Mystery-Serie zu Netflix. Gedreht wurde offenbar bereits bis Oktober 2025 in der Wüste von New Mexico, wie Kino.de berichtet. Die Handlung führt in eine idyllische Seniorenresidenz, in der sich eine Gruppe unkonventioneller Bewohner gegen eine übernatürliche Bedrohung zusammenschließt – einen Gegner, der ihnen ausgerechnet das rauben will, was ihnen am knappsten bemessen ist: Zeit. Ein Trailer ist bisher nicht abrufbar, doch Netflix kategorisiert die Serie via Tudum als "demnächst verfügbar", was einen Start zum Frühsommer realistisch erscheinen lässt.

Matt erklärte seine Vision für das neue Projekt im Interview mit Hollywood Reporter: "Im Gegensatz zu 'Stranger Things' spielt es in einer Seniorenresidenz, was etwas anderes ist. Diesmal sind unsere Außenseiter ein wenig älter. Sie fahren Golfwagen, keine Fahrräder. [...] Es ist lustig, gruselig und rührend, und wir können es kaum erwarten, dass ihr es zu Gesicht bekommt." In den Hauptrollen überzeugen Ikonen wie Alfred Molina (72) als Sam, Geena Davis (70) als Renee, Alfre Woodard als Judy und Bill Pullman (72) als Jack, ergänzt durch Denis O’Hare, Clarke Peters, Jena Malone (41), Seth Numrich, Carlos Miranda und weiteren bekannten Gesichtern.

Für Serienfans ist diese Besetzung ein echtes Highlight: Ikonen wie Geena Davis und Bill Pullman prägten Jahrzehnte des Kinos, Alfred Molina punktet aktuell wieder bei Marvel-Fans, Alfre Woodard überzeugt mit intensiven Charakterdarstellungen und Jane Kaczmarek (70) ist vielen als Lois aus Malcolm mittendrin unvergessen. Damit setzen die Duffer-Brüder bewusst auf vertraute, charismatische Gesichter – diesmal in einem Setting voller neuer Möglichkeiten: Alltagsrituale, späte Freundschaften, Golfcart-Abenteuer und jene besondere Mischung aus Wärme, Humor und bittersüßem Grusel, die ihre Geschichten so besonders macht.

Frazer Harrison/Getty Images Die Duffer Brothers – Ross und Matt Duffer

Netflix Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Winona Ryder, Noah Schnapp und Maya Hawke in der fünften Staffel von "Stranger Things"

Getty Images Jane Kaczmarek beim Annual Santa Barbara International Film Festival 2024

