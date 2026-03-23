Netflix startet Horrorserie von "Stranger Things"-Machern

Fans der Duffer-Brüder haben jetzt allen Grund zur Freude: Ab dem 26. März läuft die achtteilige Miniserie "Something Very Bad Is Going to Happen" exklusiv bei Netflix. Entwickelt wurde die Show von Haley Z. Boston, die bereits als Autorin für "Brand New Cherry Flavor" und "Hunters" tätig war. Die Stranger Things-Schöpfer Matt Duffer und Ross Duffer (42) sind als Produzenten mit an Bord und werden von "Rentierbaby"-Regisseurin Weronika Tofilska unterstützt. Vor der Kamera übernehmen Camila Morrone (28) und Adam DiMarco die Hauptrollen und führen die Zuschauer in ein abgelegenes Haus im Wald, in dem nichts so ist, wie es zunächst scheint.

Im Mittelpunkt stehen laut Filmstarts die Figuren Nicky, gespielt von Adam, und seine Verlobte Rachel, verkörpert von Camila. Die beiden planen eine spontane Hochzeit und reisen zu Nickys abgelegener Familienresidenz im Wald. Dort merkt Rachel schnell, dass die Stimmung auf dem Anwesen alles andere als friedlich ist: Die Familie wirkt seltsam, die Atmosphäre ist bedrückend, und sie hat ständig das Gefühl, beobachtet zu werden. Immer mehr unerklärliche Ereignisse lassen ihre Unruhe wachsen, während der Hochzeitstermin unaufhörlich näher rückt.

Neben den Hauptdarstellern dürfen sich Fans auch auf weitere bekannte Gesichter in den Nebenrollen freuen. Dazu gehören unter anderem Jeff Wilbusch aus "Unorthodox", Karla Crome aus "Carnival Row" und Gus Birney aus "Black Rabbit". Auch Zlatko Burić, bekannt aus der "Pusher"-Reihe, ist laut Filmstarts Teil der Besetzung. Weitere wichtige Rollen übernehmen die Hollywood-Legenden Ted Levine, bekannt aus "Monk" und "Das Schweigen der Lämmer", sowie Jennifer Jason Leigh (64) aus "Weiblich, ledig, jung sucht...". Ob die Duffer-Brüder mit "Something Very Bad Is Going to Happen" jedoch an ihre bisherigen Erfolge anknüpfen können, bleibt noch abzuwarten.

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Netflix Camila Morrone als Rachel Harkin in "Something Very Bad Is Going to Happen"

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Netflix Camila Morrone als Rachel Harkin in "Something Very Bad Is Going to Happen"

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Emma McIntyre/Getty Images Ross und Matt Duffer bei den Writers Guild Awards 2018