Explosiver Erfolg: Neue Duffer-Serie toppt "Stranger Things"

Kaum ist der Hype um das Finale von Stranger Things abgeklungen, schlagen Matt und Ross Duffer (42) mit ihrem neuen Projekt auf Netflix ein: Die Mysteryserie "The Boroughs" sorgt aktuell für mächtig Wirbel beim Streamingdienst. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes heimst das Format traumhafte 96 Prozent Kritikerwertung und 81 Prozent Zustimmung vom Publikum ein. Damit haben es die Duffer-Brüder laut Serienjunkies sogar geschafft, den Erfolg ihres Mega-Hits aus Hawkins in Teilen zu übertrumpfen. Einige Fans und Kritiker sehen in der Produktion sogar den besseren Wurf und feiern vor allem den Mix aus Nostalgie, Sci-Fi-Spannung und einer ungewohnten Heldengruppe im Rentenalter.

Zum hochkarätigen Ensemble gehören unter anderem Geena Davis (70), Bill Pullman (72), Alfre Woodard, Denis O'Hare und Clarke Peters. Das Publikum zeigt sich begeistert von der Chemie zwischen den Darstellern. "Mit hervorragend umgesetzten Twists, tiefgründigen Charakterbeziehungen und einem Cast, der sich niemals auf seinen Lorbeeren ausruht, ist 'The Boroughs' eine der besten Serien, die Netflix dieses Jahr herausgebracht hat", schwärmt ein Zuschauer auf Rotten Tomatoes. Ein anderer zieht einen großen Vergleich: "Eine Sci-Fi-Mystery-Serie, die sich anfühlt wie das filmische Kind von Steven Spielberg und Stephen King." Viele beschreiben "The Boroughs" als Mischung aus dem Sci-Fi-Klassiker "Cocoon" und "Stranger Things".

Für die Duffer-Brüder, Matt und Ross, kommt der Erfolg zu einem guten Zeitpunkt. Das Finale von "Stranger Things" hatte für gemischte Reaktionen gesorgt – die letzte Staffel der Kultserie landete auf Rotten Tomatoes bei lediglich 82 Prozent Kritiker- und mageren 52 Prozent Zuschauerwertung. Den Rekord der allerersten "Stranger Things"-Staffel, die noch bei 97 Prozent Kritiker- und 96 Prozent Zuschauerwertung liegt, knackt auch "The Boroughs" bisher nicht ganz. Dennoch zeigen die Zahlen, dass das Duo auch ohne die vertraute Hawkins-Welt zu überzeugen weiß.

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Netflix Alfred Molina als Sam in "The Boroughs"

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Netflix Alfred Molina als Sam und Denis O'Hare als Wally in der Netflix-Serie "The Boroughs"

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Imago Geena Davis als Renee in der Netflix-Serie "The Boroughs"

Wer hat für euch aktuell die Nase vorn: "The Boroughs" oder "Stranger Things"? "The Boroughs" – frischer und packender! "Stranger Things" – bleibt ungeschlagen. Ergebnis anzeigen