David Harbours Theorie zum "Stranger Things"-Ende von Elfi

David Harbour (51) hat sich mit einer klaren Meinung zum Ende von Stranger Things gemeldet. Bei den Gotham TV Awards am 1. Juni sprach der Schauspieler gegenüber USA Today über das Schicksal von Elfi (Millie Bobby Brown, 22) – und ließ dabei keine Zweifel offen: "Glaube ich, dass Eleven am Leben ist? Ich glaube, sie ist tot. Es tut mir leid! Es tut mir leid, ich weiß", flüsterte er. In der Finalepisode der fünften Staffel, die am 31. Dezember auf Netflix erschien, scheint Elfi sich zu opfern, um die Upside Down endgültig zu zerstören – doch das Ende lässt Raum für Interpretationen offen.

Mit dieser Einschätzung steht David, der in der Serie Chief Jim Hopper spielte, nicht allein. Sadie Sink (24), die in der Erfolgsserie die Figur Max verkörpert, äußerte sich in der Tonight Show Starring Jimmy Fallon (51) im Januar ähnlich: "Ich denke, sie ist tot. Mikes Geschichte ist nur eine letzte Geschichte, und dann verabschieden sie sich von der Kindheit." Die 24-Jährige hält dieses Ende sogar für "stärker" als eines, in dem Elfi ein Happy End bekommt. In der Finalepisode selbst ist es Mikes Figur, gespielt von Finn Wolfhard (23), die eine andere Version anbietet: Er erzählt seinen Freunden, dass Eleven gar nicht gestorben sei, sondern irgendwo in einem neuen Leben abseits der Öffentlichkeit lebe. Diese Interpretation bestätigen Lucas, Will, Dustin und Max mit den Worten "Ich glaube es." Die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer (42) hingegen ließen Elfis Schicksal in einem Netflix-Interview bewusst offen. "Sie lebt in ihren Herzen weiter", sagte Ross. "Ob das real ist oder nicht."

David ist seit den frühen Staffeln ein zentrales Gesicht von Stranger Things. Dass er überhaupt die Rolle des Hopper bekam, war dabei nicht selbstverständlich – wie bekannt wurde, war er nicht die erste Wahl der Duffer Brothers für den Part. David stellte den Serienmachern die Frage sogar selbst im Podcast "Happy Sad Confused" und gab zu, geahnt zu haben, dass jemand anderes zunächst im Gespräch gewesen sein könnte.

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Getty Images David Harbour bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5 in Hollywood, 2025

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Netflix Millie Bobby Brown als Elf in "Stranger Things"

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Courtesy of Netflix David Harbour in "Stranger Things"