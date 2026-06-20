Vogue Williams schämt sich für ihre Ehe mit Brian McFadden

Vogue Williams (40) blickt offenbar nur ungern auf ihre erste Ehe mit Brian McFadden (46) zurück. Die Moderatorin, die heute mit Spencer Matthews (37) verheiratet ist und mit ihm ihr viertes gemeinsames Kind erwartet, soll ihre Verbindung zu dem Sänger am liebsten aus ihrem Gedächtnis streichen wollen. Laut einem Insider, der sich gegenüber The Sun geäußert hat, sei das Thema für die Moderatorin schlichtweg unangenehm: "Es bringt sie zurück an einen Ort, an den sie lieber nicht zurückkehren möchte. Es ist ihr peinlich und unangenehm." Vogue und Brian waren von 2012 bis zu ihrer Trennung im Jahr 2017 ein Paar vor dem Gesetz.

Auch Vogue selbst bezeichnete ihre Ehe mit Brian in ihrer Autobiografie "Big Mouth" bereits ganz offen als Fehler. Über den Morgen ihrer Hochzeit schrieb sie: "Am Morgen der Hochzeit war ich sehr gestresst und so ängstlich, weil ich tief im Inneren wusste, dass ich einen Fehler gemacht hatte." Weiter erklärte sie, dass sie nach der Hochzeit versucht habe, die Beziehung am Laufen zu halten – allerdings vergeblich. "Die Beziehung war nicht nur schrecklich, wir hatten auch einige großartige Zeiten, und größtenteils war es angenehm, mit ihm zusammen zu sein. Aber er war nicht als Ehemann geeignet", erklärte sie.

Während Vogue, die gerade das Geschlecht ihres Babys verraten haben könnte, ihre erste Ehe lieber hinter sich lassen möchte, hat auch Brian privat neue Wege eingeschlagen. Der Musiker heiratete die ehemalige Sportlehrerin und Lifestylebloggerin Danielle Parkinson, mit der er seit 2021 eine Tochter namens Ruby hat. In einem früheren Gespräch mit dem Magazin Closer betonte er: "Ich spreche nicht mehr mit Vogue. Es ist sinnlos. Sie ist jetzt verheiratet und bekommt ein Baby. Ich freue mich für sie und hoffe, dass sie eine liebevolle Familie hat." Es scheint, als hätten beide mit der Vergangenheit abgeschlossen und inzwischen ihr wahres Liebesglück gefunden.

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Getty Images Vogue Williams 2026

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Getty Images Vogue Williams und Brian McFadden im März 2014

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Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews 2026