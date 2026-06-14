Verrät Vogue Williams so das Geschlecht ihres vierten Babys?

Vogue Williams (40) hat am Sonntag in Howth in Irland ihre Babyparty gefeiert und dabei mit einem besonders auffälligen Look für Gesprächsstoff gesorgt. Die schwangere Moderatorin, die mit ihrem Mann Spencer Matthews (37) ihr viertes Kind erwartet, verbrachte den Tag mit ihren engsten Freundinnen und ließ ihre Fans auf Instagram daran teilhaben. Zunächst zeigte sich Vogue mit Babybauch in einem schwarzen Crop-Top und passender Hose, später wechselte sie in ein glamouröses pinkes Kleid und posierte strahlend für Selfies im Sonnenschein. Genau dieser Farbwechsel heizte nun die Spekulationen an: Einige Fans vermuten, Vogue könnte mit ihrem Outfit bereits das Geschlecht ihres Babys angedeutet haben.

Auf den Fotos zeigt sich die Podcasterin zunächst ganz in Schwarz gekleidet, gemeinsam mit einer ebenfalls schwangeren Freundin. Auf den weiteren Bildern hat Vogue das Styling komplett gewechselt. Dort trägt sie das kurzärmelige, glamouröse Dress in kräftigem Pink, das die Spekulationen auslöste. In den Kommentaren unter Vogues Posting häufen sich Reaktionen wie "Aw, ein Mädchen, wie aufregend!" oder "Die Hinweise sind doch eindeutig". Vogue selbst hält sich mit klaren Aussagen zum Geschlecht ihres Ungeborenen jedoch zurück und beschreibt den Tag schlicht als "ultimative Babyparty".

Vogue und ihr Ehemann Spencer sind bereits Eltern von Theodore, Gigi und Otto. Ihr viertes Baby hatten sie im April öffentlich angekündigt, nachdem sie zuvor zwei Fehlgeburten erlitten hatten. Dabei beschrieb Vogue die Erlebnisse als belastend und gab offen zu, dass sie sich bei ihrem zweiten Verlust so gefühlt habe, "als hätte ihr Körper sie im Stich gelassen." Umso mehr freut sich das Paar nun auf den Nachwuchs, dessen Geschlecht sie in der Tat bereits kennen, wie Spencer zuletzt verraten hatte. Er kündigte an, dass es bis zur Geburt eine Überraschung bleiben solle. Ob Vogue mit ihrer Outfitwahl jetzt tatsächlich doch einen Hinweis darauf lieferte, dass das Paar ein Mädchen erwartet, bleibt abzuwarten. Bislang hat sie sich nicht zu den Spekulationen geäußert.

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams posiert in einem glamourösen pinken Kleid vor dem Spiegel bei ihrer Babyparty, Juni 2026

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Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews bei den EE Bafta Film Awards 2026 in der Royal Festival Hall, London

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kids