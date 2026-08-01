Nicht idyllisch? Vogue Williams weinte heimlich im Urlaub

Auf Instagram sieht das Leben von Vogue Williams (40) wie eine einzige perfekte Postkarte aus: strahlende Familienfotos mit Ehemann Spencer Matthews (37) und den drei gemeinsamen Kindern Theodore, Gigi und Otto, immer gut gelaunt, immer makellos. Doch die irische Moderatorin und Medienpersönlichkeit hat jetzt im Podcast "Vogue and Amber" gemeinsam mit ihrer Schwester Amber klargestellt, dass hinter diesem Bild auch ganz schön viel Chaos steckt. Sie schilderte dabei einen Ausflug mit den Kindern, der sie gleich zweimal zu Tränen gebracht hat – und das an einem einzigen Tag.

Vogue berichtete, die Familie habe ein Hotel besucht, das sie als "Kinderclub der Superlative" bezeichnete – komplett mit Pyramiden, Klettergerüst und Wasserrutsche. Die Kinder ließen sich davon jedoch kaum beeindrucken. "Ehrlich gesagt habe ich gestern zweimal heimlich geweint – zweimal! Weil ich dachte: 'Warum tun sie das?'", schilderte sie im Podcast. Als Erklärung führte sie an, dass Hitze kleine Körper besonders erschöpfe. Normalerweise hole die Familie die Kinder früh aus dem Feriencamp, um gemeinsam an den Strand zu gehen. An jenem Tag nahmen sie die Kinder aber für den ganzen Tag heraus – was sie rückblickend als "schweren Fehler" bezeichnete. Nebenbei ließ Vogue auch noch eine ganz andere Neuigkeit fallen: Ihr nächstes Kind bekommt einen Namen, der es in sich hat. Im Podcast "My Therapist Ghosted Me" verriet sie, dass Co-Moderatorin Joanne McNally beim Hören des Namens sichtlich zusammenzuckte. "Der Name, den wir gewählt haben, ist verdammt nochmal verrückt", sagte Vogue. Joanne bestätigte ihre Reaktion: "Ich muss zugeben, es ist ein großer Name. Damals war 'Theodore' schon ein Schwergewicht, und ich weiß, dass du verrückte Namen magst." Da der Vorname so außergewöhnlich sei, soll das Baby einen ganz normalen zweiten Vornamen bekommen – damit es später selbst entscheiden kann.

Vogue Williams ist in Irland und Großbritannien vor allem als Moderatorin und Podcasterin bekannt. Einem breiteren Publikum wurde sie unter anderem durch ihre Teilnahme an der Sendung "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" bekannt, der britischen Version von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Mit Spencer, mit dem sie seit 2018 verheiratet ist, hat sie drei Kinder: Theodore, Gigi und Otto. Das Paar erwartet aktuell gemeinsam sein viertes Kind.

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams im Urlaub

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Instagram / voguewilliams Die Moderatorin Vogue Williams postet ein süßes Foto von sich und Spencer Matthews im Urlaub.

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams im Beachhemd