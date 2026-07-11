Wow: Schwangere Vogue Williams verzaubert im gelben Bikini

Mit wachsendem Babybauch und strahlendem Lächeln bereitet sich Vogue Williams (40) auf ihren ersten Urlaubstag am Strand vor – und nimmt ihre Instagram-Follower dabei einfach mit. Die TV-Moderatorin und Realitystar postete am Samstag ein Video, in dem sie sich im gelben Pastellbikini präsentiert und dabei ihren Schwangerschaftsbauch in Szene setzt. Die 40-Jährige kombinierte ihren Look mit einem bunten Sommerprint-Hemd und einem gelben Häkelrock. Dabei konnte sie sich einen witzigen Kommentar nicht verkneifen und scherzte gegenüber ihrer Community. "Ich kann nicht glauben, wie groß die Brüste in der Schwangerschaft sind", so Vogue.

Der Beachlook kommt nach einigen ereignisreichen Tagen für die Influencerin. Laut der "Daily Mail" hatte Vogue vor Kurzem schon mit weiteren Urlaubsmomenten für Aufmerksamkeit gesorgt. In ihrem Podcast "Vogue & Amber" sprach sie mit ihrer Schwester Amber Wilson zudem über eine unangenehme Erfahrung im Ausland: Dort sei sie in Bikinikleidung in Supermärkte gegangen und deshalb wieder hinausgeschickt worden. Amber sagte in dem Podcast, Vogue bekomme in Spanien Ärger, wenn sie nur im Bikini einkaufen gehe. "Man wird verdammt noch mal aufgefordert, zu verschwinden. In St. Barts ist es genauso, es ist eine Insel! Ich sollte einfach die Bikinis ausziehen und ins Wasser gehen, da würden sie kein Wort sagen", so Vogue.

Vogue und ihr Mann Spencer Matthews erwarten ihr viertes Kind gemeinsam. Die beiden sind bereits Eltern von Sohn Theodore (7), Tochter Gigi (5) und Sohn Otto (4). Vor dem Urlaub hatten sie sich noch eine kurze Auszeit zu zweit gegönnt – ohne die Kinder reisten sie für ein langes Wochenende nach Mykonos. Sie verbrachten entspannte Tage im Fünf-Sterne-Hotel Cavo Tagoo, wo Zimmer ab etwa 600 Pfund (rund 700 Euro) pro Nacht kosten. Dort posierte Vogue in einem tief ausgeschnittenen pinken Bikini und schwärmte auf Instagram: "Drei Nächte mit viel Schlaf, entspannten Tagen und Snacks nur für uns beide". Dass sie jetzt so offen ihren Babybauch zeigt, passt zu den sehr persönlichen Einblicken, die sie ihren Fans in den vergangenen Wochen immer wieder gegeben hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / voguewilliams Vogue Williams im Urlaub

Anzeige Anzeige

Instagram / voguewilliams Vogue Williams im Beachhemd

Anzeige Anzeige

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer, April 2026