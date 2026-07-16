Vogue Williams strahlt mit Babybauch im Spanien-Urlaub

Vogue Williams (40) genießt derzeit mit ihrer Familie die Sommerferien im spanischen Sotogrande – und zeigt auf Instagram dabei ganz stolz ihren wachsenden Babybauch. Die irische Moderatorin und ihr Ehemann Spencer Matthews (37) erwarten ihr viertes gemeinsames Kind. Bevor das Kleine zur Welt kommt, lässt es sich Vogue gut gehen und macht in einem roten Bikini eine tolle Figur am Strand. Während sie strahlend mit ihrem dreijährigen Sohn Otto auf einem Bodyboard im Meer planschte, war Spencer damit beschäftigt, das gesamte Strandgepäck der Familie zu schleppen – ganz der fürsorgliche Papa und Ehemann.

Vogue teilte bereits zuvor Urlaubsschnappschüsse, auf denen sie in einem hellgelben Bikini mit Sonnenhut und bunter Perlenkette zu sehen war. Zu den Bildern schrieb sie: "Ich komme schon seit ich 17 bin hierher und liebe es, jetzt darf ich die ganze Familie mitbringen… immer die schönste Zeit." Am Samstag ließ sie ihre Follower außerdem schmunzeln, als sie über ihre Schwangerschaft witzelte: "Ich kann nicht glauben, wie groß Schwangerschaftsbrüste sind!" Bevor die ganze Familie nach Spanien aufbrach, gönnten sich Vogue und Spencer zunächst noch einen Babymoon zu zweit – ohne die Kinder – im griechischen Mykonos, wo sie im Fünf-Sterne-Hotel Cavo Tagoo für rund 600 Pfund (703 Euro) pro Nacht logierten.

Das Paar ist seit 2018 verheiratet und hat neben dem kleinen Otto noch Tochter Gigi (5) sowie den sieben Jahre alten Sohn Theodore. Ihre vierte Schwangerschaft verkündeten Vogue und Spencer im April. Ihre enge Verbindung zu Sotogrande reicht bei Vogue, die einmal wegen ihres freizügigen Outfits aus einem Supermarkt geworfen wurde, schon weit in die Vergangenheit zurück. Zum Babymoon auf Mykonos erklärte sie in einem YouTube-Vlog, dass das Paar sich eigentlich einmal im Jahr eine kleine Auszeit zu zweit gönnen möchte: "Wir haben uns versprochen, einmal im Jahr ein paar Tage wegzufahren, und die Gelegenheit hat sich ergeben – und wir haben sie mit beiden Händen ergriffen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Vogue Williams bei den Brit Awards 2026 in Manchester, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / voguewilliams Die Moderatorin Vogue Williams postet ein süßes Foto von sich und Spencer Matthews im Urlaub.

Anzeige Anzeige

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kids