Spencer Matthews nach schwerem Sonnenbrand in Klinik

Nach einer durchzechten Nacht in Afrika hat Reality-TV-Star Spencer Matthews (37) einen gefährlichen Sonnenbrand erlitten und musste für einen ganzen Tag ins Krankenhaus. Der Brite war nach dem Feiern in den frühen Morgenstunden nach Hause gekommen, auf einem Liegestuhl eingeschlafen – und erst am frühen Nachmittag wieder aufgewacht. Damit hatte er viele Stunden ungeschützt in der immer intensiver werdenden Sonne gelegen. Seine Ehefrau Vogue Williams (40) hat die Geschichte jetzt in ihrem Podcast "My Therapist Ghosted Me" mit ihrer Schwester Abbie erzählt.

Vogue schilderte die Folgen als gravierend: "Sein ganzer Körper war so geschwollen und sein Gesicht war wirklich geschwollen. Und er war so dehydriert. Er musste ins Krankenhaus. Er war einen ganzen Tag dort", zitierte sie ihren Mann. Ausgelöst wurde die Erinnerung durch die Geschichte eines Mannes, dessen extremer Sonnenbrand viral gegangen war. Spencer sei von etwa sechs Uhr morgens – als die Sonne aufging – bis zwei oder drei Uhr nachmittags der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt gewesen, ohne jeglichen Schutz.

Spencer wurde vor allem durch seine Teilnahme an der Realityshow "Made in Chelsea" bekannt. Früher ein starker Trinker, hat er seinen Lebensstil grundlegend verändert und sich seitdem verschiedenen Ausdauer-Projekten gewidmet, darunter 30 Marathons in 30 Tagen in der Wüste. Außerdem gründete er die alkoholfreie Getränkemarke CleanCo. Mit Vogue, die er 2018 heiratete, hat er drei gemeinsame Kinder.

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Fred Duval / SOPA Spencer Matthews, Schauspieler

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Instagram / spencermatthews Spencer Matthews, TV-Persönlichkeit

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Instagram / voguewilliams Die Moderatorin Vogue Williams postet ein süßes Foto von sich und Spencer Matthews im Urlaub.