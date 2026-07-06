Vogue Williams wurde wegen Outfit aus Supermarkt geworfen

Im Podcast "Vogue & Amber" hat Reality-TV-Star Vogue Williams eine ziemlich peinliche Urlaubserinnerung geteilt. Die Moderatorin, die das Format gemeinsam mit ihrer Schwester Amber Wilson aufnimmt, sprach über die aktuelle Hitzewelle in Europa – und dabei kamen amüsante Anekdoten über ihren Kleidungsstil zutage. Amber verriet im Gespräch, dass ihre Schwester auf Urlauben regelmäßig Probleme mit ihrer Supermarkt-Garderobe bekommt: "Vogue gerät in Spanien in Schwierigkeiten, weil sie im Bikini in den Supermarkt geht. Sie müssen ihr dann sagen, dass sie gehen und sich mehr anziehen soll." Vogue bestätigte das und legte noch nach: "Du wirst gebeten, das verdammte Ding zu verlassen. Dasselbe in St. Barts – auf einer Insel! Ich könnte den Bikini einfach ausziehen und so reingehen, dann würden sie nichts sagen." Die 40-Jährige erwartet aktuell ihr viertes Kind mit ihrem Mann Spencer Matthews (37).

Zu dem Gespräch über heiße Temperaturen und noch heißere Outfits kam es, weil Amber berichtet hatte, dass in Howth, einem Vorort von Dublin, wo sie lebt, Menschen angesichts der Hitze einfach in Bikinis durch die Straßen laufen. Vogue eröffnete die Podcast-Folge mit den Worten: "Wir schwitzen alle wie verrückt. Das ist es, was wir tun. Aber ich beschwere mich nicht über das Wetter. Ich bin begeistert." Neben dem Podcast-Auftritt sorgte die Moderatorin zuletzt auch in der Sendung "Celebrity Gogglebox" für Gesprächsstoff, wo sie gemeinsam mit ihrer Freundin Joanne McNally offen über Geld und ihren Namen sprach. So gestand sie, dass es ihr größtes Bedauern sei, in den ersten Jahren der Beziehung immer ihren eigenen Anteil gezahlt zu haben. Ihren Geburtsnamen Williams hat sie nach eigenen Angaben auch nach acht Jahren Ehe bewusst behalten – weil sie damit eine Berufsgeschichte verbinde.

Vogue und Spencer lernten sich in der Realityshow "The Jump" kennen, kurz nachdem Vogues Ehe mit Ex-Westlife-Sänger Brian McFadden (46) geschieden worden war – das Paar hatte sich jedoch bereits zwei Jahre vor der offiziellen Scheidung 2017 getrennt. Heute sind Vogue und Spencer Eltern von drei gemeinsamen Kindern: Theodore, Gigi und Otto. Auf der Karibikinsel St. Barts, wo sie regelmäßig Urlaub machen, besitzt Spencers Familie das Luxusresort Eden Rock. Die Fünf werden bald wieder ein Stück größer – mit dem vierten Kind ist der Clan erneut am Wachsen.

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Getty Images Vogue Williams bei den Brit Awards 2026 in Manchester, Februar 2026

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer, April 2026

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Getty Images Vogue Williams und Brian McFadden im März 2014