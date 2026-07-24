"Trottel": Vogue Williams rechnet mit Conor McGregor ab

In ihrem Podcast hat Vogue Williams (40) kein gutes Haar an MMA-Fighter Conor McGregor (38) gelassen. Die irische TV-Persönlichkeit und Moderatorin zeigte sich in der neuesten Folge ihres Podcasts "My Therapist Ghosted Me" fassungslos darüber, dass der Kämpfer trotz eines Zivilurteils wegen sexuellen Übergriffs nach wie vor Millionen von Fans hat. "Wisst ihr, wer wirklich gruselig ist und trotzdem so viele Follower hat und Menschen, die ihn tatsächlich interessant finden? Dieser komplette Trottel, Conor McGregor", wettert sie und fügt hinzu: "Die Vorwürfe gegen ihn sind ungeheuerlich. Was er getan hat, ist einfach so schlimm."

Vogue äußerte außerdem Unverständnis darüber, dass die anhaltende Unterstützung für Conor überhaupt möglich ist. "Ich verstehe nicht, ob der Rest der Welt das wirklich noch nicht weiß, oder ob sie einfach so tun, als würden sie es nicht wissen, und diesen Mann weiterhin auf ein Podest stellen", so die Moderatorin im Podcast weiter. Sie ergänzt: "Es macht mich so traurig, dass wir in einer Welt leben, in der man von jemandem wie ihm beeindruckt sein kann." Ihre Podcast-Kollegin Joanne McNally pflichtete ihr bei und wies darauf hin, dass Frauen, die sich gegen Conor positionieren, im Netz einen Sturm der Entrüstung erfahren. Ein irisches Gericht hatte Conor für zivilrechtlich haftbar befunden und ihn dazu verurteilt, der Klägerin Nikita Hand rund 220.000 Euro zu zahlen. Hand hatte ihm vorgeworfen, sie im Dezember 2018 in einem Dubliner Hotel sexuell misshandelt zu haben. Er wies die Vorwürfe zurück und sprach von einvernehmlichem Sex.

Nikita Hand hatte nach dem Urteil vor dem Gericht erklärt, sie sei durch das anschließende Berufungsverfahren "retraumatisiert" worden, da sie gezwungen gewesen sei, die Ereignisse immer wieder zu durchleben. "An alle Überlebenden da draußen: Ich weiß, wie schwer es ist, aber lasst euch bitte nicht zum Schweigen bringen. Ihr habt es verdient, gehört zu werden. Ihr habt auch Gerechtigkeit verdient. Heute kann ich endlich weitermachen und versuchen, mich zu erholen", zitiert Daily Mail sie. Conor, der auf Instagram über 46 Millionen Follower hat, hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt – auf Grundlage von fünf verschiedenen Punkten.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Vogue Williams und Conor McGregor

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Getty Images Conor McGregor im März 2024

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Getty Images Vogue Williams bei den Brit Awards 2026 in Manchester, Februar 2026