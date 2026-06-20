Vor dem Ausstieg: Sah Yana Potenzial mit Bachelor Sebastian?

In Folge sieben von Die Bachelors wirft Yana das Handtuch: Nach einem gefloppten Date mit Sebastian Paul zieht die Berlinerin Konsequenzen und verlässt die Show freiwillig. Ein Grund dafür ist ihre Konkurrentin Nadja – Yana erkennt an, dass ihre eigene Verbindung mit Sebastian noch nicht so weit fortgeschritten ist und es zwischen ihm und Nadja deutlich mehr funkt. Im Gespräch mit Promiflash beantwortet Yana die Frage, ob sie sich eine Zukunft mit Sebastian hätte vorstellen können, wenn Nadja nicht im Spiel gewesen wäre.

"Ich glaube schon, dass wir gute Voraussetzungen hatten. Wir haben uns sehr gut verstanden, hatten ähnliche Werte und für mich ist Freundschaft die Basis jeder Beziehung", überlegt sie. Yana betont, dass Sebastian ein attraktiver Mann sei, dass jedoch auch andere Dinge zu einer guten Beziehung dazugehören. "Ob daraus etwas geworden wäre, wenn Nadja nicht da gewesen wäre? Ehrlich gesagt: Keine Ahnung. Vielleicht ja, vielleicht nein. Und genau deshalb bleibt es wohl eine dieser Fragen, auf die man nie eine Antwort bekommt", resümiert sie im Interview mit Promiflash.

Am Ende sei das richtige Timing ein wichtiger Faktor – und genau der spielte bei Yana und Sebastian nicht mit. Bei ihrem letzten Date spürte sie dies augenscheinlich sehr deutlich. "Ich glaube, das Date hätte sehr romantisch sein können, wenn wir diese Ebene schon erreicht hätten", meint Yana gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Dadurch hat sich manches etwas gezwungen angefühlt. Nicht, weil wir uns nicht mochten, sondern weil die romantische Verbindung zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht stark genug war. Man kann so etwas eben nicht erzwingen." Daher bereue sie ihren freiwilligen Exit nicht.

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RTL Yana und Sebastian Paul bei "Die Bachelors" 2026

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Yana, Marketing Managerin aus Berlin

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RTL Sebastian Paul und Nadja bei "Die Bachelors" 2026

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