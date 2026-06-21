Darum verheimlichte "Die Bachelors"-Franzi erst ihren Sohn

In der Kuppelshow Die Bachelors ist Franzi als Nachzüglerin in die Villa eingezogen – und hat dabei ein wichtiges Detail ihres Lebens zunächst für sich behalten: Sie ist Mutter eines Sohnes. Weder die anderen Kandidatinnen noch die Bachelors erfuhren davon zunächst etwas. Später weihte sie dann einige vertraute Kandidatinnen ein, ehe sie Sebastian Paul von ihrem Sohn erzählte. Im Gespräch mit Promiflash erklärt Franzi jetzt, warum sie so lange gewartet hat.

Der Grund für ihre Zurückhaltung war vor allem der besondere Umstand, als Nachzüglerin dazugestoßen zu sein. "Als Nachzüglerin bin ich später in die Villa gekommen und musste mich erst einmal in der Situation zurechtfinden. Ich wollte die Dynamik zwischen den Frauen kennenlernen, meinen Platz finden und natürlich auch die Männer erst einmal einschätzen", erklärt sie. Dazu kam die Sorge, auf ein einziges Merkmal reduziert zu werden, bevor die anderen sie als Person kennengelernt haben: "Manche Menschen reagieren anders, sobald sie erfahren, dass eine Frau bereits ein Kind hat. Ich wollte nicht, dass mein Sohn auf eine Information reduziert wird, bevor mich jemand überhaupt als Mensch kennenlernen konnte." Für sie war dabei nie die Frage, ob sie es anspricht – sondern nur wann. "Es war für mich nie eine Frage, ob ich es sage, sondern wann der richtige Moment dafür ist", stellt sie klar und fügt hinzu: "Mein Sohn gehört zu meinem Leben und ein zukünftiger Partner muss auch diese Seite von mir akzeptieren."

Ihr Start in der Villa war ohnehin nicht ganz einfach. Dass manche der bereits eingezogenen Kandidatinnen wenig begeistert von ihrer späten Ankunft waren, hatte Franzi von Anfang an auf dem Schirm – und damit auch gerechnet. Ihr Sohn ist für sie dabei in jedem Fall gesetzt: "Mein Sohn ist der wichtigste Teil meines Lebens. Mich gibt es nur im Gesamtpaket mit ihm", betont sie gegenüber Promiflash.

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Franzi

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors"

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RTL Katalina und Franzi, "Die Bachelors" 2026

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