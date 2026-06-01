Als Nachzüglerin zu "Die Bachelors": So war es für Franzi

Franzi stieß als Nachzüglerin erst in Folge vier von Die Bachelors zur Gruppe hinzu. Nicht alle Kandidatinnen waren begeistert, dass noch eine weitere starke Konkurrentin dazukommt – dementsprechend frostig fiel auch die Begrüßung aus. Im Interview mit Promiflash verrät Franzi, wie sie sich in diesem Moment gefühlt hat. "Natürlich habe ich gemerkt, dass einige Kandidatinnen nicht besonders erfreut darüber waren, dass ich später dazukam. Das konnte man teilweise schon an den Blicken erkennen", erinnert sie sich, betont jedoch: "Aber ehrlich gesagt war mir das von Anfang an bewusst und ich habe auch damit gerechnet."

Franzi erzählt, sie habe sich von der unterkühlten Begrüßung nicht verunsichern lassen. "Nicht jeder kommt direkt mit einem starken Charakter klar oder geht damit gleich offen um. Trotzdem habe ich mich nie verstellt oder versucht, mich extra anzupassen, nur um anderen zu gefallen. Ich finde, man sollte authentisch bleiben und zu sich selbst stehen", meint die Mannheimerin. Grundsätzlich sei sie gut darin, sich auf neue Situationen einzulassen. Der späte Einzug in die Villa der Ladys sei zwar ein "komisches Gefühl" gewesen, dennoch betont Franzi im Gespräch mit Promiflash: "Ich hatte noch nie wirklich Probleme damit, mich in Gruppen einzubringen."

Die Spannungen rund um Franzis Einzug in die Villa zeigten sich bereits in Folge vier deutlich. Mehrere Kandidatinnen äußerten sich kritisch über den Neuzugang und seinen selbstbewussten Auftritt. Daraufhin suchte Franzi direkt das offene Gespräch mit ihren Mitstreiterinnen: Wer ein Problem habe, solle dies direkt thematisieren. "Ich mag es nur nicht, wenn man hinterf*tzig ist. Dann kann ich richtig eklig werden", drohte sie an. Ob diese Ansage Früchte getragen hat, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Franzi

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RTL Die "Die Bachelors"-Kandidatinnen

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RTL Tim Reitz und Franzi bei "Die Bachelors"

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