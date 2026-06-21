Dieser Sci-Fi-Hit machte Idris Elba zum Schauspieler

Als Idris Elba (53) als Kind zum ersten Mal "Das Imperium schlägt zurück" sah, war sein Leben danach ein anderes. Der zweite Teil der Star Wars-Reihe, erschienen im Jahr 1980, hinterließ beim damals sieben Jahre alten Londoner einen so tiefen Eindruck, dass er von diesem Moment an nur noch eines wollte: selbst in Filmen mitspielen. Dem Online-Netzwerk Letterboxd verriet der 53-Jährige jetzt, was der Science-Fiction-Klassiker in ihm auslöste: "Ich wollte die Spielzeuge haben und in diesem Film mitspielen. Danach wusste ich, dass ich wirklich etwas mit Kino machen wollte." Als er über den Film sprach, war das erste Wort, das ihm einfiel, schlicht: "Wow!"

Und der Plan ging auf. Heute zählt Idris zu den bekanntesten Schauspielern seiner Generation. Einem breiten Publikum wurde er ab 2010 durch seine Golden-Globe-prämierte Rolle in der BBC-Serie "Luther" bekannt, ehe er auch bei den großen Hollywoodstudios landete. Im Marvel- und DC-Universum war er in "Thor 1-4" sowie in Suicide Squad zu sehen. Auch dem Genre seines Lieblingsfilms ist er treu geblieben: Mit Science-Fiction-Produktionen wie Guillermo del Toros (61) "Pacific Rim" und dem "Alien"-Prequel "Prometheus – Dunkle Zeichen" hat er einige eindrucksvolle Werke in seiner Filmografie gesammelt. 2017 stand er zudem für die Stephen-King-Verfilmung "Der dunkle Turm" vor der Kamera.

Dass ausgerechnet "Das Imperium schlägt zurück" so eine Wirkung auf ihn hatte, verwundert laut filmstarts.de kaum. Der Film gilt bei vielen Fans als bester Teil der gesamten "Star Wars"-Saga und hat auch andere prominente Namen nachhaltig beeinflusst. So zählen etwa Game of Thrones-Erfinder George R. R. Martin (77) und Regisseur Christopher Nolan (55) den Film zu ihren persönlichen Lieblingswerken. Idris selbst beweist mit Filmen wie dem Kriegsdrama "Beasts of No Nation" oder dem Indie-Drama "Concrete Cowboy", dass er sich längst nicht nur auf Blockbuster-Rollen beschränkt, sondern immer wieder auch tiefgründigere Charaktere sucht.

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Getty Images Idris Elba auf der Fashion Week in Mailand, Januar 2023.

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Getty Images Idris Elba bei der Golden Globes Gala des Red Sea International Film Festival in Jeddah, Dezember 2025

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ActionPress Idris Elba, Schauspieler