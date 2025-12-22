Idris Elba gibt klaren Hinweis: Wird er der neue James Bond?

Idris Elba (53) hat am Wochenende mit einem kurzen Video aus dem Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds für mächtig Wirbel gesorgt – und die Gerüchte um seine angebliche Zukunft als James Bond so laut angeheizt wie nie zuvor. In dem TikTok-Clip, den der Schauspieler am Samstag teilte, spaziert die Kamera an mehreren legendären 007-Darstellern vorbei, während im Hintergrund die ikonische Bond-Melodie läuft. Am Ende der Reihe bleibt sie schließlich bei Idris stehen, der lachend mit den Wachsfiguren interagiert und sich sichtlich wohl inmitten der Agenten-Riege zeigt. Eine offizielle Bestätigung, dass Idris tatsächlich der Nachfolger von Daniel Craig (57) wird, gibt es zwar nicht – doch der Star spielt mit dem Kultstatus der Rolle so offensiv, dass Fans weltweit förmlich durchdrehen.

In den Kommentaren zu dem Video überschlagen sich die Reaktionen. "Nicht nur der Bond, den wir wollen… der Bond, den wir brauchen", schwärmt ein Nutzer, ein anderer fleht: "Next James Bond pls." Immer wieder taucht dieselbe Botschaft auf: "Du wärst ein unglaublicher Bond." Idris, dessen Filme weltweit bereits mehr als 9,8 Milliarden Dollar (umgerechnet 8.338.296.605 Euro) eingespielt haben, gilt seit Jahren als heißer Kandidat für die Rolle, doch bislang hatte er sich immer wieder bedeckt gehalten. Parallel dazu treibt der Brite seine Karriere hinter der Kamera voran: Beim Red Sea International Film Festival sprach er jüngst über seinen neuen Kurzfilm "Dust To Dreams" und verriet auf der Bühne, dass er langfristig komplett in den Regiestuhl wechseln wolle. "Ich hoffe, mein Publikum als Schauspieler ist nicht böse auf mich, aber irgendwann möchte ich vollständig als Regisseur arbeiten", erklärte er laut Hollywood Reporter.

Noch vor rund zwei Monaten hatte Idris die Gerüchte um seine mögliche Zukunft als 007 eigentlich endgültig aus der Welt geschafft. Im Interview mit dem Mirror betonte der Schauspieler: "Ich kann nicht glauben, dass ich das mit 53 immer noch gefragt werde!" Seine klare Ansage: Das Bond-Erbe sei für ihn kein Thema mehr, weil man sich damit "auf ein Jahrzehnt und oft noch länger" festlege. "Niemand möchte Bond sehen, wie er mit Mitte 60 herumrennt", stellte Idris damals fest. Seine Fans hoffen derweil, dass er von seinen früheren Aussagen abweicht und doch als James Bond zu sehen sein wird.

Getty Images Idris Elba bei der Golden Globes Gala des Red Sea International Film Festival in Jeddah, Dezember 2025

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

Getty Images Idris Elba beim Red Sea International Film Festival in Jeddah, Dezember 2025