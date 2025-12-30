Hollywoodstar Idris Elba wird zum Ritter geschlagen

Idris Elba (53) wurde von König Charles (77) für sein Engagement gegen Messerkriminalität geehrt und darf sich künftig "Sir" nennen. Der Schauspieler und Musiker, bekannt aus Serien wie "Luther" oder "The Wire", erhielt die Ehrung im Rahmen der Neujahrs-Auszeichnungen. Mit seiner Elba Hope Foundation setzt sich der 53-Jährige aktiv für die Unterstützung und Förderung von Jugendlichen ein. "Ich nehme diese Auszeichnung für die vielen jungen Menschen entgegen, die mich inspirieren", wird Idris von The Standard zitiert. Dabei hob er hervor, wie wichtig langfristige Hilfen für junge Menschen sind, um ihnen Alternativen zu einem gewalttätigen Leben zu bieten.

Neben Idris wurden auch andere Persönlichkeiten bei der diesjährigen Ehrungszeremonie ausgezeichnet. Die Eistanz-Stars Jayne Torvill und Christopher Dean erhielten ebenfalls einen Ritterschlag für ihre Verdienste um den Sport und ihr ehrenamtliches Engagement. Sarina Wiegman, Trainerin der englischen Frauenfußballmannschaft, wurde mit einer Ehren-Damewürde bedacht, nachdem sie die Lionesses im Sommer zu ihrem zweiten Europameisterschaftssieg geführt hatte. Weitere geehrte Prominente sind u.a. die Sängerin Ellie Goulding (39), die für ihre musikalischen Verdienste ein MBE erhielt, Komiker Matt Lucas (51) sowie Schauspieler Warwick Davis (55), die beide mit einem OBE ausgezeichnet wurden. Bei MBE und OBE handelt es sich dabei um verschiedene Abstufungen des Ritterordens.

Für Idris, der auch zunehmend hinter der Kamera aktiv ist, markiert der Ritterschlag ein sehr persönliches Kapitel. Der Londoner mit Wurzeln in Sierra Leone und Ghana engagiert sich seit Jahren in benachteiligten Stadtteilen, spricht offen über Jugendgewalt und versucht mit seiner Stiftung, Perspektiven durch Bildung, Kreativprojekte und Community-Arbeit zu schaffen. Privat zeigt sich der Brite oft bodenständig, verbringt Zeit mit seiner Familie und sucht in der Regiearbeit neue kreative Herausforderungen. Während Fans ihn weiterhin als möglichen Bond-Kandidaten feiern und seine Kultrollen lieben, stellt Idris immer wieder klar, wie wichtig ihm echte Veränderungen im Leben junger Menschen sind – ein Engagement, das nun mit einem "Sir" vor seinem Namen sichtbar geehrt wird.

Getty Images Idris Elba beim Red Sea International Film Festival in Jeddah, Dezember 2025

Getty Images König Charles und Idris Elba im Juli 2024

