Idris Elba verbrachte für Filmrolle eine Nacht im Gefängnis

Idris Elba (52) hat verraten, dass er zur Vorbereitung auf seine Rolle als Nelson Mandela (✝95) in dem Biopic "Mandela: Long Walk to Freedom" eine Nacht in einer Zelle auf Robben Island verbrachte. Die berüchtigte Insel, etwa zwölf Kilometer vor Kapstadt gelegen, war zwischen 1964 und 1982 das Gefängnis, in dem Nelson über 18 Jahre seiner insgesamt 27-jährigen Haftstrafe verbüßte. In einem Beitrag für die Sunday Times schrieb Idris: "Ich musste die Behörden überzeugen, mich dort übernachten zu lassen, und sie stimmten schließlich zu." Mit nur einer dünnen Matratze, einer Decke und einem Eimer als Ausstattung habe die "erschreckende Erfahrung" ihm geholfen, die Bedeutung von Mandelas jahrzehntelanger Haft deutlicher spürbar zu machen.

In der Zelle blieb das Licht die ganze Nacht an, da dies damals für die Gefangenen ebenfalls so gehandhabt wurde. "Ich habe kaum geschlafen", schrieb der Schauspieler. Robben Island sei ein Ort voller schlechter Erinnerungen, und Idris habe sogar noch die seltsamen Geräusche im Kopf, die er über Nacht gehört hatte, obwohl er allein war. Trotz der beklemmenden Atmosphäre habe ihm die Erfahrung aber geholfen, eine tiefere Verbindung zur Rolle und zur Geschichte von Nelson Mandela aufzubauen. "Es war eine große Ehre, diesen außergewöhnlichen Mann darstellen zu dürfen", so Idris. Das Biopic dokumentiert das Leben Mandelas, von seiner frühen politischen Karriere über die Jahre im Gefängnis bis hin zu seiner Präsidentschaft, durch die er Geschichte schrieb, und seinen andauernden Kampf gegen die Apartheid.

Der Film wurde 2013 zum ersten Mal in Südafrika gezeigt, und Idris berichtete, dass er bei der Premiere sehr nervös gewesen sei. Die Reaktionen des Publikums seien unerwartet gewesen: "Anfangs waren sie sehr still, und ich dachte, sie mochten den Film nicht. Aber sie haben alles erst einmal auf sich wirken lassen", erklärte er. Besonders bewegend sei Mandelas persönliche Reaktion gewesen, als er Idris in der Maske des gealterten Mandela sah. "Bin das etwa ich?", soll der Friedensnobelpreisträger scherzhaft gesagt und dabei gelächelt haben, wie Produzent Anant Singh berichtete. Nelson Mandelas Tod am 5. Dezember 2013 fiel mit der Premiere des Films in London zusammen, die im Anschluss mit einer Schweigeminute und tosendem Applaus gewürdigt wurde.

